"Макдональдсу" запретили открывать ресторан возле Терм Каракаллы в Риме

РИМ, 31 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские власти аннулировали проект строительства ресторана быстрого питания "Макдональдс", который планировалось возвести в непосредственной близости от знаменитых Терм Каракаллы.
Как объявил в своем Facebook министр культуры и культурного наследия Италии Альберто Бонисоли, его ведомство распорядилось отозвать разрешение у всемирной сети. Он подчеркнул, что ранее уже выступал против "фастфуда в зоне археологических раскопок".
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Вместе с Бонисоли по поводу громкого проекта высказалась и мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи, которая поддержала решение Минкультуры.
"Чудеса Рима должны быть защищены", - написала она в Twitter.
По информации газеты Corriere della Sera, ресторан должен был быть построен на территории питомника для растений и занять площадь в 800 квадратных метров.
Термы Каракаллы были возведены в 216-235 годах и в свое время слыли одним из главных чудес Рима. В этом комплексе (337 на 328 метров) могли одновременно мыться 1600 человек, не считая тех, кто, как это было заведено в античных банных комплексах, прогуливался, делал покупки или занимался гимнастическими упражнениями.
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Термы действовали до 537 года, когда варвары, вновь напавшие на Рим, перекрыли акведуки, чтобы уморить осажденный город жаждой.
Раскопки на этом месте начались в XVI веке, при папе Павле III Фарнезе. В частности, на свет была извлечена порфирная ванна, ныне приспособленная под фонтан на площади Фарнезе в центре Рима, и прославленная статуя Геракла Фарнезе, хранящаяся теперь в Археологическом музее Неаполя.
Во второй половине XX века термы стали использоваться как театральная площадка: сцена была оборудована непосредственно в центре археологического комплекса. К 2000 году была проведена масштабная реставрация, и теперь представления проходят таким образом, чтобы не повредить античный памятник.