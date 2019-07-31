"Макдональдсу" запретили открывать ресторан возле Терм Каракаллы в Риме

РИМ, 31 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские власти аннулировали проект строительства ресторана быстрого питания "Макдональдс", который планировалось возвести в непосредственной близости от знаменитых Терм Каракаллы.

Как объявил в своем Facebook министр культуры и культурного наследия Италии Альберто Бонисоли, его ведомство распорядилось отозвать разрешение у всемирной сети. Он подчеркнул, что ранее уже выступал против "фастфуда в зоне археологических раскопок".

Вместе с Бонисоли по поводу громкого проекта высказалась и мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи, которая поддержала решение Минкультуры.

"Чудеса Рима должны быть защищены", - написала она в Twitter

По информации газеты Corriere della Sera , ресторан должен был быть построен на территории питомника для растений и занять площадь в 800 квадратных метров.

Термы Каракаллы были возведены в 216-235 годах и в свое время слыли одним из главных чудес Рима. В этом комплексе (337 на 328 метров) могли одновременно мыться 1600 человек, не считая тех, кто, как это было заведено в античных банных комплексах, прогуливался, делал покупки или занимался гимнастическими упражнениями.

Термы действовали до 537 года, когда варвары, вновь напавшие на Рим, перекрыли акведуки, чтобы уморить осажденный город жаждой.

Раскопки на этом месте начались в XVI веке, при папе Павле III Фарнезе. В частности, на свет была извлечена порфирная ванна, ныне приспособленная под фонтан на площади Фарнезе в центре Рима, и прославленная статуя Геракла Фарнезе, хранящаяся теперь в Археологическом музее Неаполя.