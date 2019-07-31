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РИА Новости

В Иркутской области почти две тысячи человек остаются без электроснабжения

Вчера, 19:32
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© РИА Новости / Кирилл Шипицын / Перейти в фотобанкМужчина в подтопленном жилом доме в поселке Большой Луг Иркутской области
Мужчина в подтопленном жилом доме в поселке Большой Луг Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицын
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Почти 2 тысячи человек остаются без электроснабжения после паводка в Иркутской области, следует из материалов Минэнерго РФ.
"Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в 10 населенных пунктах (1994 человека); социально значимые объекты – 11. Мощность отключенных потребителей – 1,34 МВт", - говорится в сообщении ведомства.
Подтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области
Вчера, 16:19
В Иркутской области вторая волна паводка затронула 30 населенных пунктов
Так, без электроснабжения остаются потребители в населенных пунктах: Баракшин, Уйгат, Красный Октябрь, Казаково, Игнино, Октябрьск, Самара, Альбин, Тулун и поселок Евдокимово.
По состоянию на 17.00 31 июля уровень воды в реке Ия составляет 1100 сантиметров при критической отметке 700 сантиметров.
Первая волна разрушительного паводка началась в Иркутской области в конце июня, за это время было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, повреждены дороги, мосты и коммуникации. Через месяц началась вторая волна паводка. В среду МЧС сообщило, что ситуация с паводком в регионе, где с конца июня погибли 25 человек, ухудшается, подтоплено 25 населенных пунктов.
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Паводок в Иркутской областиРоссияПроисшествия
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