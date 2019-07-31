В Иркутской области почти две тысячи человек остаются без электроснабжения

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Почти 2 тысячи человек остаются без электроснабжения после паводка в Иркутской области, следует из материалов Минэнерго РФ.
"Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в 10 населенных пунктах (1994 человека); социально значимые объекты – 11. Мощность отключенных потребителей – 1,34 МВт", - говорится в сообщении ведомства.
Так, без электроснабжения остаются потребители в населенных пунктах: Баракшин, Уйгат, Красный Октябрь, Казаково, Игнино, Октябрьск, Самара, Альбин, Тулун и поселок Евдокимово.
По состоянию на 17.00 31 июля уровень воды в реке Ия составляет 1100 сантиметров при критической отметке 700 сантиметров.
Первая волна разрушительного паводка началась в Иркутской области в конце июня, за это время было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, повреждены дороги, мосты и коммуникации. Через месяц началась вторая волна паводка. В среду МЧС сообщило, что ситуация с паводком в регионе, где с конца июня погибли 25 человек, ухудшается, подтоплено 25 населенных пунктов.