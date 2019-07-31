В Иркутской области почти две тысячи человек остаются без электроснабжения

Мужчина в подтопленном жилом доме в поселке Большой Луг Иркутской области

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Почти 2 тысячи человек остаются без электроснабжения после паводка в Иркутской области, следует из материалов Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в 10 населенных пунктах (1994 человека); социально значимые объекты – 11. Мощность отключенных потребителей – 1,34 МВт", - говорится в сообщении ведомства.

Так, без электроснабжения остаются потребители в населенных пунктах: Баракшин, Уйгат, Красный Октябрь, Казаково, Игнино, Октябрьск, Самара, Альбин, Тулун и поселок Евдокимово.

По состоянию на 17.00 31 июля уровень воды в реке Ия составляет 1100 сантиметров при критической отметке 700 сантиметров.