В МЧС сообщили об отсутствии угрозы населенным пунктам из-за пожаров

"В настоящее время нет опасности населенным пунктам. Мы продолжаем мониторить ситуацию. Но в то же время я хочу сказать, что 32-м (населенным пунктам - ред.) потенциальная опасность была, с населением 11 тысяч. Группировка, можно сказать, отстояла эти населенные пункты, сейчас угрозы нет", - заявил Чуприян на совещании под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.