В МЧС сообщили об отсутствии угрозы населенным пунктам из-за пожаров

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Лесные пожары угрожали тридцати двум населенным пунктам в Сибири, однако сейчас угрозы им нет, пожарным удалось отстоять их, заявил первый замминистра МЧС Александр Чуприян.
"В настоящее время нет опасности населенным пунктам. Мы продолжаем мониторить ситуацию. Но в то же время я хочу сказать, что 32-м (населенным пунктам - ред.) потенциальная опасность была, с населением 11 тысяч. Группировка, можно сказать, отстояла эти населенные пункты, сейчас угрозы нет", - заявил Чуприян на совещании под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Также он подчеркнул, что сейчас, согласно данным космического мониторинга, 25 населенных пунктов находятся вблизи лесных пожаров, при этом 4 из них - в пятикилометровой зоне.