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РИА Новости

На Украине разработали водные маршруты для посещения Чернобыля

Вчера, 18:59
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВ эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения
В эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения
© РИА Новости / Евгений Котенко
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В эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения. Архивное фото
КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС сообщило, что разработало водные маршруты для посетителей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает создание в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятие запрета на фото- и видеосъемку.
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"Разработаны водные маршруты посещения зоны отчуждения… Маршруты предусматривают передвижения реками Припять и Уж", - говорится в сообщении агентства в Facebook в среду.
Отмечается, что разработка новых форм посещения зоны отчуждения связана с увеличением роста посетителей почти в десять раз за последние пять лет. "Кроме того, водные маршруты дают возможность увидеть другую сторону зоны отчуждения - ее природу", - говорится в сообщении.
По информации агентства, водные маршруты проверены дозиметристами и безопасны для посетителей.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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