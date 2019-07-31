На Украине разработали водные маршруты для посещения Чернобыля

В эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения. Архивное фото

В эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС сообщило, что разработало водные маршруты для посетителей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает создание в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятие запрета на фото- и видеосъемку.

"Разработаны водные маршруты посещения зоны отчуждения… Маршруты предусматривают передвижения реками Припять и Уж", - говорится в сообщении агентства в Facebook в среду.

Отмечается, что разработка новых форм посещения зоны отчуждения связана с увеличением роста посетителей почти в десять раз за последние пять лет. "Кроме того, водные маршруты дают возможность увидеть другую сторону зоны отчуждения - ее природу", - говорится в сообщении.

По информации агентства, водные маршруты проверены дозиметристами и безопасны для посетителей.