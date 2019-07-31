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РИА Новости

В Харькове табличку участникам УПА* "расписали" бранью на польском языке

Вчера, 18:50
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КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что неизвестные в Харькове "расписали" бранными словами на польском языке памятную табличку участникам Украинской повстанческой армии*.
"В Харькове осквернили памятную табличку УПА*, разрисовав ее бело-красной краской и расписав польской бранью", - написал Вятрович на странице в Facebook в среду.
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В свою очередь Харьковское управление Национальной полиции сообщает, что правоохранители задокументировали факт вандализма и "принимают меры для установления личностей правонарушителей и их местонахождения".
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Весной в Польше вступил в силу закон, который ввел уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни. Киев недоволен подобным законодательством, считает его направленным против украинцев.
Во время марша националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии* в Киеве. Архивное фото
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В мае 2015 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" - массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.
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