Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская

"На предыдущем заседании контактной группы было принято решение о восстановлении моста в районе Станицы Луганской – одной из немногих точек, где сейчас можно пересечь линию разграничения. Представители Киева и Донбасса смогли договориться о совместном восстановлении моста, и сегодня мы обсудили, как идет подготовка", - сказал он журналистам.