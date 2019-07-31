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РИА Новости

Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская

Вчера, 18:28
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
© РИА Новости / Стрингер
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МИНСК, 31 июл - РИА Новости. Контактная группа по Украине согласовала дорожную карту ремонта моста в Станице Луганская, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
"На предыдущем заседании контактной группы было принято решение о восстановлении моста в районе Станицы Луганской – одной из немногих точек, где сейчас можно пересечь линию разграничения. Представители Киева и Донбасса смогли договориться о совместном восстановлении моста, и сегодня мы обсудили, как идет подготовка", - сказал он журналистам.
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По его словам, в процессе подготовки "на данный момент участвуют обе стороны, и это, безусловно, позитивный прецедент". "Добавлю, что пока Станица Луганская остается единственным участком, где состоялось разведение сил и средств, причем результат разведения все оценивают положительно", - сказал Грызлов.
Он отметил, что контактная группа смогла согласовать дорожную карту ремонта моста.
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