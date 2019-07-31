Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская

МИНСК, 31 июл - РИА Новости. Контактная группа по Украине согласовала дорожную карту ремонта моста в Станице Луганская, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
"На предыдущем заседании контактной группы было принято решение о восстановлении моста в районе Станицы Луганской – одной из немногих точек, где сейчас можно пересечь линию разграничения. Представители Киева и Донбасса смогли договориться о совместном восстановлении моста, и сегодня мы обсудили, как идет подготовка", - сказал он журналистам.
По его словам, в процессе подготовки "на данный момент участвуют обе стороны, и это, безусловно, позитивный прецедент". "Добавлю, что пока Станица Луганская остается единственным участком, где состоялось разведение сил и средств, причем результат разведения все оценивают положительно", - сказал Грызлов.
Он отметил, что контактная группа смогла согласовать дорожную карту ремонта моста.