Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T18:08Z
https://ria.ru/20190731/1557054266.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_eea729309fccbf751191fb9b3bb679c6.jpg
РИА Новости
Ленинградская область

Дрозденко заявил о необходимости комплексного развития Ивангорода

Вчера, 18:08
370
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко считает необходимым разработать программу развития Ивангорода, которая будет включать обновление опорной сети дорог и тротуаров, создание объектов благоустройства, приведение в порядок социальных учреждений и реновацию исторических зданий города.
Такое мнение было озвучено главой региона во время выездного совещания, посвященного вопросам упорядочения движения транспорта по уличной сети Ивангорода.
"Ивангород требует серьезных вложений. Практически каждый дом здесь, в том числе и жилой, это памятник культурного наследия либо регионального, либо федерального значения. Поэтому я считаю необходимым принять программу комплексного развития города. Она будет включать в себя четыре элемента. Первая - опорная сеть дорог и тротуаров. Второе - создание объектов благоустройства - скверов, площадей, парковых зон, набережных. Третье - приведение в порядок всех социальных учреждений - детских садов, школ, поликлиники, больницы. Наконец, четвертое – реновация всех исторических зданий, прежде всего тех, где находится жилье", - сказал Дрозденко.
По его словам, для обновления аварийного жилого фонда предлагается привлечь средства федерального и областного бюджетов. Также в обновленных домах планируется выдавать квартиры бюджетникам - врачам, учителям, сотрудникам таможни и пограничной службы.
Пограничный мост на реке Нарва между Нарвой и Ивангородом
Вчера, 16:53
Городскую дорожную сеть Ивангорода разгрузят от транзита к осени 2020 года
"Мы точно понимаем, что новых социальных объектов Иваногороду не нужно, нужно отремонтировать то, что есть и сделать их современными. В самое ближайшее время сюда приедут специалисты из комитетов по ЖКХ, ТЭК, строительству, культуре, Фонда капитального ремонта. Совместно с муниципальными властями они проведут анализ проблем. Затем мы планируем привлечь на конкурсной основе проектировщиков, которые сформируют концепцию развития Ивангорода для ее дальнейшей реализации", - сообщил Дрозденко.
500002
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
Рекомендуем
Максим Гареев
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве
РИА
Новости
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Пенсионное удостоверение
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
Лента
новостей
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Собака в вольере
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК Олимпийский в Москве
Группа Rammstein призналась в любви российским фанатам
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Первый газ по "Северному потоку — 2" поступит в конце года
Золотые слитки на Екатеринбургском заводе
Слитки для народа: россиянам предложат золото вместо долларов
Отдыхающие на набережной в Севастополе
В Крыму назвали причину массового потока туристов с Украины
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
В ЕКА сообщили о планах приостановить полеты астронавтов к МКС с Байконура
Кадр из сериала Игра престолов
"Пасхалка" или ляп. Зачем Джону Сноу стакан с кофе, а королеве — кеды
Задержание сторонников ИГ* в Татарстане. Кадры операции ФСБ и МВД
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Комитет сената США одобрил санкции против "Северного потока — 2"
Ракетные учения в Херсонской области, Украина
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
23:59США будут принимать решение о допуске Зарифа на мероприятия ООН по ситуации
23:52Патриарх Кирилл выпил чаю с односельчанами своего деда в Мордовии
23:45США заявили, что не считают главу МИД Ирана приоритетным контактом
23:37Стало известно имя лошади, подаренной главой Монголии сыну Трампа
Лента новостейМолния