Дрозденко заявил о необходимости комплексного развития Ивангорода

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко считает необходимым разработать программу развития Ивангорода, которая будет включать обновление опорной сети дорог и тротуаров, создание объектов благоустройства, приведение в порядок социальных учреждений и реновацию исторических зданий города.

Такое мнение было озвучено главой региона во время выездного совещания, посвященного вопросам упорядочения движения транспорта по уличной сети Ивангорода.

"Ивангород требует серьезных вложений. Практически каждый дом здесь, в том числе и жилой, это памятник культурного наследия либо регионального, либо федерального значения. Поэтому я считаю необходимым принять программу комплексного развития города. Она будет включать в себя четыре элемента. Первая - опорная сеть дорог и тротуаров. Второе - создание объектов благоустройства - скверов, площадей, парковых зон, набережных. Третье - приведение в порядок всех социальных учреждений - детских садов, школ, поликлиники, больницы. Наконец, четвертое – реновация всех исторических зданий, прежде всего тех, где находится жилье", - сказал Дрозденко.

По его словам, для обновления аварийного жилого фонда предлагается привлечь средства федерального и областного бюджетов. Также в обновленных домах планируется выдавать квартиры бюджетникам - врачам, учителям, сотрудникам таможни и пограничной службы.