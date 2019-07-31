Уголовное дело завели после нападения на агентство "Укринформ"

КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту нападения радикалов на помещение агентства "Укринформ", сообщила пресс-офицер Шевченковского районного управления столичной полиции Анна Зубрева.
Радикалы во вторник сорвали пресс-конференцию в агентстве "Укринформ" в Киеве. Как сообщал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, неизвестные избили сотрудников агентства, выломали дверь в пресс-центр, забросали собравшихся яйцами. Пострадали три человека. Двое участников нападения были задержаны, остальные скрылись. Позже заместитель гендиректора агентства Марина Сингаевская сообщила, что агентство закрывает один из пресс-залов. Полицейские составили административные протоколы о мелком хулиганстве на задержанных радикалов, которые напали на сотрудников агентства "Укринформ".
"Есть (внесены сведения - ред.) в ЕРДР (единый реестр досудбеных расследований - ред.), за нанесение телесных повреждений, за избиение охранника", - приводит слова Зубревой агентство "Укринформ" в среду.
Кроме того, следователь Шевченковского управления полиции Киева Василий Зарубенко сообщил агентству, что сейчас в прокуратуре находятся материалы по повреждению имущества.