Уголовное дело завели после нападения на агентство "Укринформ"

Радикалы во вторник сорвали пресс-конференцию в агентстве "Укринформ" в Киеве. Как сообщал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, неизвестные избили сотрудников агентства, выломали дверь в пресс-центр, забросали собравшихся яйцами. Пострадали три человека. Двое участников нападения были задержаны, остальные скрылись. Позже заместитель гендиректора агентства Марина Сингаевская сообщила, что агентство закрывает один из пресс-залов. Полицейские составили административные протоколы о мелком хулиганстве на задержанных радикалов, которые напали на сотрудников агентства "Укринформ".