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РИА Новости

В Госдуме призвали изменить законодательство для борьбы с лесными пожарами

Вчера, 18:00
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Лидеры фракций Госдумы хотят из-за лесных пожаров создать рабочую группу по вопросам изменения законодательства в сфере лесопользования, такое предложение они направили в обращении правительству, сообщается на сайте партии "Справедливая Россия".
Авторы обращения указали на системный характер проблемы и обратили внимание на то, что действующее законодательство позволяет прекратить либо приостановить работы по тушению лесных пожаров в зоне контроля при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинен огнем.
"В связи с этим предлагается создать рабочую группу по вопросам изменения законодательства в области лесопользования с участием членов правительства, представителей профильных министерств, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, представителей законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Группа должна заняться проблемами, имеющими в данной сфере системный характер", - говорится в сообщении
Помимо лидера фракции "СР" Сергея Миронова обращение подписали руководители фракций "Единая Россия" Сергей Неверов, КПРФ – Геннадий Зюганов, ЛДПР – Владимир Жириновский.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Выслушав доклад главы МЧС, президент РФ Владимир Путин в среду поручил министерству обороны помочь в тушении пожаров. После этого ведомство сообщило, что посылает на тушение пожаров в Красноярский край десять самолетов и столько же вертолетов.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуСергей МироновГосдума РФСергей НеверовГеннадий ЗюгановВладимир ЖириновскийРоссияПроисшествия
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