В Госдуме призвали изменить законодательство для борьбы с лесными пожарами

Авторы обращения указали на системный характер проблемы и обратили внимание на то, что действующее законодательство позволяет прекратить либо приостановить работы по тушению лесных пожаров в зоне контроля при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинен огнем.

"В связи с этим предлагается создать рабочую группу по вопросам изменения законодательства в области лесопользования с участием членов правительства, представителей профильных министерств, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, представителей законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Группа должна заняться проблемами, имеющими в данной сфере системный характер", - говорится в сообщении

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Выслушав доклад главы МЧС, президент РФ Владимир Путин в среду поручил министерству обороны помочь в тушении пожаров. После этого ведомство сообщило, что посылает на тушение пожаров в Красноярский край десять самолетов и столько же вертолетов.