В Петербурге завели дело на мужчину, ударившего кондуктора по лицу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Дело о хулиганстве в общественном транспорте возбуждено после того, как женщину-кондуктора ударил в лицо пассажир троллейбуса, которого сейчас ищет полиция, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в соцсетях появилось видео из салона троллейбуса, на котором видно, что недовольный пассажир что-то говорит кондуктору в пустом салоне. Отправляясь на выход, он ударил женщину-кондуктора в лицо. В пресс-службе ГУП "Горэлектротранс" РИА Новости сообщали, что инцидент произошел около полуночи 24 июля в троллейбусе №45 на Ленинском проспекте у бульвара Новаторов. Тогда водитель троллейбуса остановился по технической причине, которую устранил самостоятельно за несколько минут, а всех пассажиров пересадили на проходящий мимо троллейбус. После инцидента кондуктор была доставлена в больницу.