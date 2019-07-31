В ДНР оценили слова экс-замгенпрокурора Украины о "жесткости" в Донбассе

ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Заявление бывшего заместителя генпрокурора Украины Николая Голомши о необходимости решить конфликт в Донбассе военным путем не несет ничего нового, лишь демонстрирует, что в Киеве существует многочисленная "партия войны", считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.

Ранее Голомша заявил, что решать конфликт в Донбассе нужно военным путем. Он также выступил за то, чтобы "убивать всех, кто взял в руки оружие".

"В заявлении Николая Голомши для нас, жителей Донбасса, нет ничего нового. То, что на Украине есть очень влиятельная и многочисленная "партия войны" – очевидный факт", - сказал РИА Новости Онопко.

Он отметил, что широкий круг украинских политиков, общественных и государственных деятелей, олигархов и журналистов "занимает радикальную антидонбасскую, антирусскую позицию". По его мнению, "эти люди хотят крови и победы любой ценой".