В дагестанском Роспотребнадзоре прошли обыски по делу о подлоге

МАХАЧКАЛА, 31 июл - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в управлении Роспотребнадзора по Дагестану, должностные лица которого подозреваются в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, говорится в релизе СК РФ.

По данным следствия, в 2017 году начальник отдела организации и обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора республики, не имея на это полномочий, подписала распоряжение о проведении плановой выездной проверки одного из оздоровительных центров и санитарно-эпидемиологические заключения в отношении ряда общественных организаций о соответствии их деятельности государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также подписала постановления о привлечении ряда должностных лиц коммерческих организаций к административной ответственности.

Четыре врача центра гигиены и эпидемиологии республики изготовили и утвердили экспертные заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям помещений ряда организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, которые фактически не отвечали предъявляемым требованиям.

"В зависимости от роли каждого они подозреваются в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Сегодня в рамках расследования уголовного дела следствием с привлечением сотрудников УФСБ и УЭБиПК МВД республики проведены обыски в служебных кабинетах и по месту жительства подозреваемых", - говорится в релизе.