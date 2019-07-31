Названы победители II Международной олимпиады школьников по экономике

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Названы имена победителей II Международной олимпиады школьников по экономике, которая проходила с 24 по 31 июля, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"В Санкт-Петербурге завершилась II Международная олимпиада школьников по экономике (International Economics Olympiad, IEO). Золото в командном зачете досталось команде из Бразилии. Серебро и бронза – у участников из Китая. Россияне – на пятом месте", - говорится в сообщении.

Абсолютным лидером в индивидуальном зачете по количеству набранных очков стал участник из Китая Эндрю Пей, говорится в пресс-релизе. Он заработал 172,5 балла из 200 возможных. На втором месте оказался бразилец Гильермо Кутрим Коста, закрыл тройку победителей Максимилиан Сурвейор из Новой Зеландии.

У первой российской команды пятое общекомандное место, отметили в пресс-службе. Каждый из ее участников получил медали в личном зачете: две золотые, две серебряные и одну бронзовую. "Высших наград удостоены Анастасия Небольсина из Калининграда и москвич Семен Морозов. У второй российской команды две бронзовые медали", - информирует НИУ ВШЭ.