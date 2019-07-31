В Киеве вступил в силу приговор бразильцу, воевавшему на стороне ДНР

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Вступил в силу приговор Павлоградского суда Днепропетровской области, который приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги за участие в боях на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Киева.

"Вступил в законную силу приговор гражданину Федеративной Республики Бразилия Рафаэлю Лусварги", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Киева.

По информации прокуратуры, во время судебного заседания Лусварги заявил об отказе от апелляционной жалобы, в связи с чем было принято решение о прекращении рассмотрения апелляционного дела.

Согласно законодательству Украины, вынесение судом такого решения влечет за собой вступления в законную силу судебного решения, которое было обжаловано в апелляционном порядке. Решение апелляционной инстанции в свою очередь обжалованию не подлежит. После заседания суда Лусварги отвезли в место отбывания наказания. Ему будет засчитан срок проведенный под арестом по состоянию на 2 мая.

Лусварги был задержан украинскими правоохранителями в октябре 2016 года в аэропорту "Борисполь", сразу после его прибытия на Украину. Печерский районный суд Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях на стороне ДНР. Позднее приговор был отменен из-за процессуальных нарушений, Лусварги был освобожден.