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РИА Новости

В Киеве вступил в силу приговор бразильцу, воевавшему на стороне ДНР

Вчера, 17:42
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© Фото : пресс-служба прокуратуры КиеваГражданин Бразилии Рафаэль Лусварги в суде, Украина
Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги в суде, Украина
© Фото : пресс-служба прокуратуры Киева
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Вступил в силу приговор Павлоградского суда Днепропетровской области, который приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги за участие в боях на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Киева.
"Вступил в законную силу приговор гражданину Федеративной Республики Бразилия Рафаэлю Лусварги", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Киева.
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По информации прокуратуры, во время судебного заседания Лусварги заявил об отказе от апелляционной жалобы, в связи с чем было принято решение о прекращении рассмотрения апелляционного дела.
Согласно законодательству Украины, вынесение судом такого решения влечет за собой вступления в законную силу судебного решения, которое было обжаловано в апелляционном порядке. Решение апелляционной инстанции в свою очередь обжалованию не подлежит. После заседания суда Лусварги отвезли в место отбывания наказания. Ему будет засчитан срок проведенный под арестом по состоянию на 2 мая.
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Лусварги был задержан украинскими правоохранителями в октябре 2016 года в аэропорту "Борисполь", сразу после его прибытия на Украину. Печерский районный суд Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях на стороне ДНР. Позднее приговор был отменен из-за процессуальных нарушений, Лусварги был освобожден.
Однако в мае 2018 года украинские националисты задержали Лусварги в Киеве. Они привели его к зданию Службы безопасности Украины и передали правоохранителям. Сам Лусварги заявил, что после того, как его приговор был отменен, он жил в монастыре в Киеве. Суд на Украине снова заключил Лусварги под стражу и начал новый процесс против него.
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