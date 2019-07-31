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РИА Новости

Медведчук подал в суд на издательский дом Медиа ДК

Вчера, 17:37
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук подал иск в суд на издательский дом Медиа ДК (Журнал НВ, сайт NV.ua и Радио НВ) о защите чести и достоинства, сообщает в среду украинский журнал "Новое время".
"Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук подал в суд на издательский дом Медиа ДК (Журнал НВ, сайт NV.ua и Радио НВ). Соответствующая информация размещена на портале "Судебная власть Украины". Дело "о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации" рассмотрит Подольский районный суд Киева", - говорится в сообщении.
По информации журнала, какая именно публикация возмутила Медведчука, в редакции не знают.
Однако там напомнили, что в журнале "Новое время" №26 от 18 июля 2019 была опубликована статья журналистов Кристины Бердинских и Ивана Верстюка "Призраки прошлого". В ней говорилось о том, что "бездействие правоохранителей и лояльность судов" привели к тому, что бывшие регионалы "подмяли под себя информационное пространство и готовы получить второе по численности представительство в Верховной раде".
По сообщению редакции, в статье упоминался, в том числе, Медведчук. В редакции допускают, что он мог подать иск из-за другого материала.
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