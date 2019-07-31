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РИА Новости

Брод попросит Денисову проконтролировать ситуацию с танкером Nika Spirit

Вчера, 17:17
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© Фото : State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
© Фото : State Border Guard Service of Ukraine
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Московского бюро по правам человека Александр Брод сообщил, что обратится в ближайшие дни к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой взять под контроль ситуацию с арестом танкера Nika Spirit.
Служба безопасности Украины ранее заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили российскую госграницу и были задержаны.
Здание Министерства иностранных дел РФ
30 июля, 21:29
МИД прокомментировал арест танкера Nika Spirit на Украине
Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что украинский суд арестовал российский танкер вместе с изъятыми во время обыска документами. В посольстве РФ в Киеве РИА Новости заявили, что дипмиссия пока не получала уведомления об аресте танкера Nika Spirit, консульство в Одессе направило МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию.
"Со своей стороны, как руководитель Московского бюро по правам человека, я направлю запрос госпоже Денисовой - уполномоченному Верховной рады по правам человека - с тем, чтобы она взяла ситуацию под свой контроль в ближайшие дни", - сказал РИА Новости Брод.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Вчера, 14:25
Эксперт оценил последствия ареста Киевом танкера для судовладельца
По его словам, арест судна - еще один недружественный шаг Украины в отношении России. "То, что они связывают это судно с инцидентом в Керченском заливе - там речь шла относительно нарушения границы РФ, и по украинским морякам идет судебное заседание", - пояснил глава бюро.
"Здесь же российское судно непонятно по какой причине было задержано, доводы украинской стороны неубедительны. Если даже это судно и преградило во время того инцидента путь украинским судам, то таким образом защищалась водная граница РФ", - добавил Брод.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
30 июля, 19:10
В России отреагировали на арест Киевом танкера Nika Spirit
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась бывшему тогда президентом Украины Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Сотрудники военной прокуратуры Украины на борту задержанного СБУ российского судна в порту Измаила
26 июля, 12:16
Украинский политолог рассказал о "мистике" в задержании российского танкераМоряки с задержанного на Украине танкера Nika Spirit прибыли в Краснодар, заявили в Международной федерации транспортных рабочих. Украинский политолог Юрий Кот в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, почему российский корабль был захвачен СБУ именно сейчас.
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Реакция на события на УкраинеЛюдмила ДенисоваАлександр БродУкраинаВ мире
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