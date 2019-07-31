Шойгу распорядился создать штаб для координации во время тушения пожаров

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился создать оперативный штаб для координации действий при тушении лесных пожаров в Красноярском крае, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министерству обороны помочь в тушении пожаров.

"По указанию министра обороны РФ генерала армии Шойгу в Национальном центре управления обороной РФ создан оперативный штаб для координации деятельности сил и средств привлекаемых к оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Красноярск вылетает оперативная группа МО РФ под руководством замглавы ведомства генерала армии Дмитрия Булгакова.

Министерство обороны РФ создает авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами. Привлекаемые экипажи ВТА ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.