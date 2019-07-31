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РИА Новости

Шойгу распорядился создать штаб для координации во время тушения пожаров

Вчера, 17:07
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© РИА Новости / Александр КряжевЛесной пожар в Сибири
Лесной пожар в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
Лесной пожар в Сибири
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился создать оперативный штаб для координации действий при тушении лесных пожаров в Красноярском крае, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее президент России Владимир Путин поручил министерству обороны помочь в тушении пожаров.
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"По указанию министра обороны РФ генерала армии Шойгу в Национальном центре управления обороной РФ создан оперативный штаб для координации деятельности сил и средств привлекаемых к оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Красноярск вылетает оперативная группа МО РФ под руководством замглавы ведомства генерала армии Дмитрия Булгакова.
Министерство обороны РФ создает авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами. Привлекаемые экипажи ВТА ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.
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Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.
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