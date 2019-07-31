В Луганской области нашли тайник с оружием и боеприпасами

КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в Луганской области, сообщила в среду пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным пресс-службы, тайник был обустроен на территории заброшенного дома в Новоайдарском районе.

"Правоохранители изъяли из тайника 16 минометных мин ОФ-36 калибра 120 мм, которые запрещены минскими соглашениями, 11 ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, три ручных кумулятивных гранаты РКГ-37, 66 гранат ВОГ-17 к автоматическому гранатомету, противопехотную направленную мину МОН-50, 44 гранаты Ф-1 и РГД-5, 12 ящиков с патронами различного калибра, заряды к минам, взрыватели и самодельные взрывные устройства", - говорится в сообщении.

По предварительной информации Службы безопасности, схрон был оборудован для "совершения террористических актов" на подконтрольной Киеву территории.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.