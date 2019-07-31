В Луганской области нашли тайник с оружием и боеприпасами

КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в Луганской области, сообщила в среду пресс-служба Службы безопасности Украины.
По данным пресс-службы, тайник был обустроен на территории заброшенного дома в Новоайдарском районе.
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"Правоохранители изъяли из тайника 16 минометных мин ОФ-36 калибра 120 мм, которые запрещены минскими соглашениями, 11 ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, три ручных кумулятивных гранаты РКГ-37, 66 гранат ВОГ-17 к автоматическому гранатомету, противопехотную направленную мину МОН-50, 44 гранаты Ф-1 и РГД-5, 12 ящиков с патронами различного калибра, заряды к минам, взрыватели и самодельные взрывные устройства", - говорится в сообщении.
По предварительной информации Службы безопасности, схрон был оборудован для "совершения террористических актов" на подконтрольной Киеву территории.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что на Украине изъяли уже десятки тысяч единиц боевого оружия, которое было вывезено из Донбасса за время военной операции. Каждый ее участник привозит с собой оружие после службы, отметил он.
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