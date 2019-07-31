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РИА Новости

В трех районах Тулуна после второй волны паводка снесут около 900 домов

Вчера, 16:52
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСитуация в зоне подтопления в Иркутской области
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Демонтаж порядка 900 домов запланировано провести после окончания второй волны паводка в трех районах Тулуна Иркутской области, сообщил на заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС заместитель главы МЧС России Павел Барышев.
"Силами и средствами МЧС России и Росгвардии (будет сделан) демонтаж домов, непригодных для проживания, хозяйственных построек, а также оказание адресной помощи пострадавшему населению в районах ЛДК, Гидролизный и Мясокомбинат. Ориентировочный район работ - до 900 домов придётся сносить в этих районах", - сказал он.
По словам вице-премьера Виталия Мутко, после первой волны паводка признаны непригодными для проживания более 3 тысяч домов.
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Глава межведомственной оперативной группы по восстановлению жилья и инфраструктуры в пострадавших от паводка районах, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий сообщил, что рассматривается вариант строительства многоквартирных домов для пострадавших от паводка в других районах Иркутской области, в том числе и под Иркутском.
По словам Ставицкого, был приглашён Росгидропроект, представители которого к воскресенью, 4 августа, должны разработать проект системы водоотведения для Тулуна и Нижнеудинска.
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