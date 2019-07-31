"Кто главный здесь?" Зеленского возмутил прием в Черкасской области

"Вы же депутат областного совета? Так в области совсем нет у вас дорог! Смотрите, сейчас может быть хаос, и будем вот так друг другу играть в пинг-понг, и победа не будет на вашей стороне, почему? Потому что вы уже 4 года, а я пока что 60 дней", - возмутился он.