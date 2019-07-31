"Кто главный здесь?" Зеленского возмутил прием в Черкасской области

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский возмутился, что на его встречу с депутатами в Черкасской области не пустили всех желающих.
Свое выступление политик начал с критики местных чиновников.
"А каким образом кого-то сюда отбирают, кого-то пускают, а кого-то не пускают? Скажите, пожалуйста, у меня есть такой вопрос. Кто главный здесь?" - цитирует его телеканал 112 Украина.
Также Зеленского удивили слова депутата Михаила Мушиека, обвинившего областного прокурора во взяточничестве.
"А вы просто начали, что прокурор взяточник? Это не новость для каждой области", - отметил президент.
Затем Зеленский вступил в перепалку с Мушиеком.
"Вы же депутат областного совета? Так в области совсем нет у вас дорог! Смотрите, сейчас может быть хаос, и будем вот так друг другу играть в пинг-понг, и победа не будет на вашей стороне, почему? Потому что вы уже 4 года, а я пока что 60 дней", - возмутился он.
Зеленский не раз критиковал региональных чиновников. В частности, в начале июля украинский лидер выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка с совещания, узнав, что тот ранее был судим по статье о разбое. Сам Годунок назвал случившееся недоразумением.
17 июля, 16:58Поскандалил президент. Экс-депутат раскритиковал стиль общения ЗеленскогоВладимир Зеленский устроил скандал в аэропорту Николаева и потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области. В эфире радио Sputnik экс-депутат Рады Александр Голуб прокомментировал стиль общения украинского лидера с чиновниками в регионах.