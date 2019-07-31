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РИА Новости

"Кто главный здесь?" Зеленского возмутил прием в Черкасской области

Вчера, 16:51
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский возмутился, что на его встречу с депутатами в Черкасской области не пустили всех желающих.
Свое выступление политик начал с критики местных чиновников.
Фотография бюста Владимира Зеленского из объявления, опубликованного на сайте OLX
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"А каким образом кого-то сюда отбирают, кого-то пускают, а кого-то не пускают? Скажите, пожалуйста, у меня есть такой вопрос. Кто главный здесь?" - цитирует его телеканал 112 Украина.
Также Зеленского удивили слова депутата Михаила Мушиека, обвинившего областного прокурора во взяточничестве.
"А вы просто начали, что прокурор взяточник? Это не новость для каждой области", - отметил президент.
Затем Зеленский вступил в перепалку с Мушиеком.
"Вы же депутат областного совета? Так в области совсем нет у вас дорог! Смотрите, сейчас может быть хаос, и будем вот так друг другу играть в пинг-понг, и победа не будет на вашей стороне, почему? Потому что вы уже 4 года, а я пока что 60 дней", - возмутился он.
Зеленский не раз критиковал региональных чиновников. В частности, в начале июля украинский лидер выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка с совещания, узнав, что тот ранее был судим по статье о разбое. Сам Годунок назвал случившееся недоразумением.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийЧеркасская областьУкраинаВ мире
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