Москва вошла в число 50 лучших студгородов мира по версии рейтинга QS

Первое место в рейтинге лучших студенческих городов второй год подряд занял Лондон (Великобритания). Самой сильной стороной Лондона по-прежнему остается огромная представленность местных университетов в рейтингах.
Первое место в рейтинге лучших студенческих городов второй год подряд занял Лондон (Великобритания). Самой сильной стороной Лондона по-прежнему остается огромная представленность местных университетов в рейтингах.
Не изменился и серебряный призер. Как и в прошлом году им остается город Токио (Япония).
Не изменился и серебряный призер. Как и в прошлом году им остается город Токио (Япония).
Третье место прочно удерживает за собой город Мельбурн (Австралия). Сильная сторона Мельбурна в большом количестве иностранных студентов.
Третье место прочно удерживает за собой город Мельбурн (Австралия). Сильная сторона Мельбурна в большом количестве иностранных студентов.
Неудержимо рвется к тройке лидеров город Мюнхен (Германия). В этом году он улучшил свое положение еще на две позиции.
Неудержимо рвется к тройке лидеров город Мюнхен (Германия). В этом году он улучшил свое положение еще на две позиции.
Берлин (Германия) еще один немецкий город, который вырос в рейтинге на две позиции. В прошлом году он занимал лишь седьмое место.
Берлин (Германия) еще один немецкий город, который вырос в рейтинге на две позиции. В прошлом году он занимал лишь седьмое место.
Головокружительное падение продолжает город Монреаль (Канада). Напомним, что в 2017 году он являлся лидером рейтинга, а в 2018 году занимал четвертое место.
Головокружительное падение продолжает город Монреаль (Канада). Напомним, что в 2017 году он являлся лидером рейтинга, а в 2018 году занимал четвертое место.
Также стремительно продолжает терять позиции в рейтинге и город Париж (Франция). Еще два года назад он занимал вторую ступеньку пьедестала, а в этом же году он стал всего лишь седьмым.
Также стремительно продолжает терять позиции в рейтинге и город Париж (Франция). Еще два года назад он занимал вторую ступеньку пьедестала, а в этом же году он стал всего лишь седьмым.
Швейцарский Цюрих, со свойственной стране стабильностью, удерживает второй год подряд восьмое место.
Швейцарский Цюрих, со свойственной стране стабильностью, удерживает второй год подряд восьмое место.
Город Сидней второй город Австралии, вошедший в топ-10 рейтинга. Как и в прошлом году он удерживает девятую позицию.
Город Сидней второй город Австралии, вошедший в топ-10 рейтинга. Как и в прошлом году он удерживает девятую позицию.
Замыкает десятку лидеров город Сеул (Южная Корея). В прошлом году, после стремительного падения с четвертой позиции, он зацепился за десятое место, где и остается по сей день.
Замыкает десятку лидеров город Сеул (Южная Корея). В прошлом году, после стремительного падения с четвертой позиции, он зацепился за десятое место, где и остается по сей день.
Российские города опять не попали в топ-10 рейтинга. При этом Москва сохранила свое лидерство среди российских городов, но сделала несколько шагов назад по сравнению с прошлогодними результатами. В этом году она обосновалась на 34-й позиции.
Российские города опять не попали в топ-10 рейтинга. При этом Москва сохранила свое лидерство среди российских городов, но сделала несколько шагов назад по сравнению с прошлогодними результатами. В этом году она обосновалась на 34-й позиции.
Лидером роста среди российских университетов стал Санкт-Петербург. Он поднялся сразу на десять позиций, заняв 66-е место в рейтинге. Движение наверх также поддержали Томск (73-е место) и Новосибирск (92-е место), они поднялись на одну позицию по сравнению с прошлым годом.
Лидером роста среди российских университетов стал Санкт-Петербург. Он поднялся сразу на десять позиций, заняв 66-е место в рейтинге. Движение наверх также поддержали Томск (73-е место) и Новосибирск (92-е место), они поднялись на одну позицию по сравнению с прошлым годом.
Первое место в рейтинге лучших студенческих городов второй год подряд занял Лондон (Великобритания). Самой сильной стороной Лондона по-прежнему остается огромная представленность местных университетов в рейтингах.
Не изменился и серебряный призер. Как и в прошлом году им остается город Токио (Япония).
Третье место прочно удерживает за собой город Мельбурн (Австралия). Сильная сторона Мельбурна в большом количестве иностранных студентов.
Неудержимо рвется к тройке лидеров город Мюнхен (Германия). В этом году он улучшил свое положение еще на две позиции.
Берлин (Германия) еще один немецкий город, который вырос в рейтинге на две позиции. В прошлом году он занимал лишь седьмое место.
Головокружительное падение продолжает город Монреаль (Канада). Напомним, что в 2017 году он являлся лидером рейтинга, а в 2018 году занимал четвертое место.
Также стремительно продолжает терять позиции в рейтинге и город Париж (Франция). Еще два года назад он занимал вторую ступеньку пьедестала, а в этом же году он стал всего лишь седьмым.
Швейцарский Цюрих, со свойственной стране стабильностью, удерживает второй год подряд восьмое место.
Город Сидней второй город Австралии, вошедший в топ-10 рейтинга. Как и в прошлом году он удерживает девятую позицию.
Замыкает десятку лидеров город Сеул (Южная Корея). В прошлом году, после стремительного падения с четвертой позиции, он зацепился за десятое место, где и остается по сей день.
Российские города опять не попали в топ-10 рейтинга. При этом Москва сохранила свое лидерство среди российских городов, но сделала несколько шагов назад по сравнению с прошлогодними результатами. В этом году она обосновалась на 34-й позиции.
Лидером роста среди российских университетов стал Санкт-Петербург. Он поднялся сразу на десять позиций, заняв 66-е место в рейтинге. Движение наверх также поддержали Томск (73-е место) и Новосибирск (92-е место), они поднялись на одну позицию по сравнению с прошлым годом.