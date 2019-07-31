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РИА Новости

Москва вошла в число 50 лучших студгородов мира по версии рейтинга QS

Вчера, 16:19
482
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Студенты. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Столица России вошла в топ-50 лучших студенческих городов мира по версии рейтинга QS Best Student Cities Ranking, в топ-100 из российских городов также вошли Санкт-Петербург (66-е место), Томск (73) и Новосибирск (92), сообщили в пресс-службе рейтинга.
Города, попавшие в рейтинг, ранжируются в соответствии с несколькими индикаторами: числом рейтинговых университетов, активностью работодателей в найме студентов, финансовой доступностью, качеством жизни и привлекательностью для студентов, а также разнообразием студенческого состава города. В рейтинге были учтены ответы более 87 тысяч нынешних и будущих иностранных студентов. Москва по итогам подсчетов заняла 34-е место.
Лучшие города мира для учебы и жизни - 2019
CC BY-SA 2.0 / Steve Cadman /

Первое место в рейтинге лучших студенческих городов второй год подряд занял Лондон (Великобритания). Самой сильной стороной Лондона по-прежнему остается огромная представленность местных университетов в рейтингах.

Университетский колледж Лондона
1 из 12

Первое место в рейтинге лучших студенческих городов второй год подряд занял Лондон (Великобритания). Самой сильной стороной Лондона по-прежнему остается огромная представленность местных университетов в рейтингах.

CC BY-SA 2.0 / Steve Cadman /
© fickr.com/japanese_craft_construction3

Не изменился и серебряный призер. Как и в прошлом году им остается город Токио (Япония).

Библиотека Университета искусств Тама в Токио
2 из 12

Не изменился и серебряный призер. Как и в прошлом году им остается город Токио (Япония).

© fickr.com/japanese_craft_construction3
© Фото : из личного архива Е. Лавренюк

Третье место прочно удерживает за собой город Мельбурн (Австралия). Сильная сторона Мельбурна в большом количестве иностранных студентов.

Е. Лавренюк в Университете Монаша, Мельбурн
3 из 12

Третье место прочно удерживает за собой город Мельбурн (Австралия). Сильная сторона Мельбурна в большом количестве иностранных студентов.

© Фото : из личного архива Е. Лавренюк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Неудержимо рвется к тройке лидеров город Мюнхен (Германия). В этом году он улучшил свое положение еще на две позиции.

Здание Новой ратуши на площади Мариенплац в Мюнхене
4 из 12

Неудержимо рвется к тройке лидеров город Мюнхен (Германия). В этом году он улучшил свое положение еще на две позиции.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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CC BY 2.5 / Mangan2002 /

Берлин (Германия) еще один немецкий город, который вырос в рейтинге на две позиции. В прошлом году он занимал лишь седьмое место.

Берлинский технический университет
5 из 12

Берлин (Германия) еще один немецкий город, который вырос в рейтинге на две позиции. В прошлом году он занимал лишь седьмое место.

CC BY 2.5 / Mangan2002 /
© РИА Новости / Эдуард Песов

Головокружительное падение продолжает город Монреаль (Канада). Напомним, что в 2017 году он являлся лидером рейтинга, а в 2018 году занимал четвертое место.

Монреальский университет
6 из 12

Головокружительное падение продолжает город Монреаль (Канада). Напомним, что в 2017 году он являлся лидером рейтинга, а в 2018 году занимал четвертое место.

© РИА Новости / Эдуард Песов
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Также стремительно продолжает терять позиции в рейтинге и город Париж (Франция). Еще два года назад он занимал вторую ступеньку пьедестала, а в этом же году он стал всего лишь седьмым.

Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
7 из 12

Также стремительно продолжает терять позиции в рейтинге и город Париж (Франция). Еще два года назад он занимал вторую ступеньку пьедестала, а в этом же году он стал всего лишь седьмым.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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© Depositphotos / photogearch

Швейцарский Цюрих, со свойственной стране стабильностью, удерживает второй год подряд восьмое место.

Здание швейцарского Федерального института технологии
8 из 12

Швейцарский Цюрих, со свойственной стране стабильностью, удерживает второй год подряд восьмое место.

© Depositphotos / photogearch
© flickr.com/Ryan Wick

Город Сидней второй город Австралии, вошедший в топ-10 рейтинга. Как и в прошлом году он удерживает девятую позицию.

Вид на Сидней, Австралия
9 из 12

Город Сидней второй город Австралии, вошедший в топ-10 рейтинга. Как и в прошлом году он удерживает девятую позицию.

© flickr.com/Ryan Wick
© AP Photo / Ahn Young-joon

Замыкает десятку лидеров город Сеул (Южная Корея). В прошлом году, после стремительного падения с четвертой позиции, он зацепился за десятое место, где и остается по сей день.

Выпускники в Университете Сунгюнкван в Сеуле
10 из 12

Замыкает десятку лидеров город Сеул (Южная Корея). В прошлом году, после стремительного падения с четвертой позиции, он зацепился за десятое место, где и остается по сей день.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Российские города опять не попали в топ-10 рейтинга. При этом Москва сохранила свое лидерство среди российских городов, но сделала несколько шагов назад по сравнению с прошлогодними результатами. В этом году она обосновалась на 34-й позиции.

Здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и колокольня Андреевского ставропигиального мужского монастыря
11 из 12

Российские города опять не попали в топ-10 рейтинга. При этом Москва сохранила свое лидерство среди российских городов, но сделала несколько шагов назад по сравнению с прошлогодними результатами. В этом году она обосновалась на 34-й позиции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© Фото : Медиа-центр СПбПУ

Лидером роста среди российских университетов стал Санкт-Петербург. Он поднялся сразу на десять позиций, заняв 66-е место в рейтинге. Движение наверх также поддержали Томск (73-е место) и Новосибирск (92-е место), они поднялись на одну позицию по сравнению с прошлым годом.

Здание СПбПУ
12 из 12

Лидером роста среди российских университетов стал Санкт-Петербург. Он поднялся сразу на десять позиций, заняв 66-е место в рейтинге. Движение наверх также поддержали Томск (73-е место) и Новосибирск (92-е место), они поднялись на одну позицию по сравнению с прошлым годом.

© Фото : Медиа-центр СПбПУ
1 из 12

Первое место в рейтинге лучших студенческих городов второй год подряд занял Лондон (Великобритания). Самой сильной стороной Лондона по-прежнему остается огромная представленность местных университетов в рейтингах.

CC BY-SA 2.0 / Steve Cadman /
2 из 12

Не изменился и серебряный призер. Как и в прошлом году им остается город Токио (Япония).

© fickr.com/japanese_craft_construction3
3 из 12

Третье место прочно удерживает за собой город Мельбурн (Австралия). Сильная сторона Мельбурна в большом количестве иностранных студентов.

© Фото : из личного архива Е. Лавренюк
4 из 12

Неудержимо рвется к тройке лидеров город Мюнхен (Германия). В этом году он улучшил свое положение еще на две позиции.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
5 из 12

Берлин (Германия) еще один немецкий город, который вырос в рейтинге на две позиции. В прошлом году он занимал лишь седьмое место.

CC BY 2.5 / Mangan2002 /
6 из 12

Головокружительное падение продолжает город Монреаль (Канада). Напомним, что в 2017 году он являлся лидером рейтинга, а в 2018 году занимал четвертое место.

© РИА Новости / Эдуард Песов
7 из 12

Также стремительно продолжает терять позиции в рейтинге и город Париж (Франция). Еще два года назад он занимал вторую ступеньку пьедестала, а в этом же году он стал всего лишь седьмым.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
8 из 12

Швейцарский Цюрих, со свойственной стране стабильностью, удерживает второй год подряд восьмое место.

© Depositphotos / photogearch
9 из 12

Город Сидней второй город Австралии, вошедший в топ-10 рейтинга. Как и в прошлом году он удерживает девятую позицию.

© flickr.com/Ryan Wick
10 из 12

Замыкает десятку лидеров город Сеул (Южная Корея). В прошлом году, после стремительного падения с четвертой позиции, он зацепился за десятое место, где и остается по сей день.

© AP Photo / Ahn Young-joon
11 из 12

Российские города опять не попали в топ-10 рейтинга. При этом Москва сохранила свое лидерство среди российских городов, но сделала несколько шагов назад по сравнению с прошлогодними результатами. В этом году она обосновалась на 34-й позиции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Лидером роста среди российских университетов стал Санкт-Петербург. Он поднялся сразу на десять позиций, заняв 66-е место в рейтинге. Движение наверх также поддержали Томск (73-е место) и Новосибирск (92-е место), они поднялись на одну позицию по сравнению с прошлым годом.

© Фото : Медиа-центр СПбПУ
"В список лучших студенческих городов мира по версии QS вошли четыре российских мегаполиса. Москва лидирует в Восточной Европе, опережая Прагу (35-е место). Москва теряет шесть позиций, главным образом, из-за снижения индикатора "Активность работодателей". Этот показатель оценивает возможности трудоустройства после окончания учебного заведения и сравнивает зарплату выпускников в городах по всему миру. Индикатор "Рейтинг местных университетов", основанный на данных глобального рейтинга QS World University Rankings, является наиболее успешным для Москвы (11 место в мире). Остальные три российских города, представленные в рейтинге этого года, улучшили свои позиции",- следует из релиза.
Санкт-Петербург, по данным рейтинга, поднялся на 10 позиций и занял в этом году 66 место, Томск с 74 место перешёл на 73, а Новосибирск сократил 4 позиции и занял 92 строку рейтинга.
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