Москва вошла в число 50 лучших студгородов мира по версии рейтинга QS

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Столица России вошла в топ-50 лучших студенческих городов мира по версии рейтинга Столица России вошла в топ-50 лучших студенческих городов мира по версии рейтинга QS Best Student Cities Ranking , в топ-100 из российских городов также вошли Санкт-Петербург (66-е место), Томск (73) и Новосибирск (92), сообщили в пресс-службе рейтинга.

Города, попавшие в рейтинг, ранжируются в соответствии с несколькими индикаторами: числом рейтинговых университетов, активностью работодателей в найме студентов, финансовой доступностью, качеством жизни и привлекательностью для студентов, а также разнообразием студенческого состава города. В рейтинге были учтены ответы более 87 тысяч нынешних и будущих иностранных студентов. Москва по итогам подсчетов заняла 34-е место.

"В список лучших студенческих городов мира по версии QS вошли четыре российских мегаполиса. Москва лидирует в Восточной Европе, опережая Прагу (35-е место). Москва теряет шесть позиций, главным образом, из-за снижения индикатора "Активность работодателей". Этот показатель оценивает возможности трудоустройства после окончания учебного заведения и сравнивает зарплату выпускников в городах по всему миру. Индикатор "Рейтинг местных университетов", основанный на данных глобального рейтинга QS World University Rankings, является наиболее успешным для Москвы (11 место в мире). Остальные три российских города, представленные в рейтинге этого года, улучшили свои позиции",- следует из релиза.