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РИА Новости

Власти Приамурья оценили ущерб сельскому хозяйству от паводка

Вчера, 16:12
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июл - РИА Новости. Предварительный ущерб сельскому хозяйству Амурской области от паводка составляет 1,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте правительства региона.
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям министр сельского хозяйства Олег Турков предложил дополнить протокол от 25 июля о введении ЧС на территории области чрезвычайной ситуацией в связи с гибелью сельхозкультур. По его словам, в регионе "сложилась очень сложная ситуация по общему переувлажнению и подтоплению земель сельхозназначения".
"По оперативным данным, на сегодня пострадало 157 хозяйства в 15 районах области площадью 140 тысяч га. От переувлажнения - 123 тысяч га, от затопления рек в поймах - более 15 тысяч га, от градобития - 1340 га. Ливневые дожди, которые идут каждый день, ситуацию только усугубляют. Мы видим, что гибнет урожай. Предварительный ущерб просчитывается в сумме 1,5 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Туркова.
По данным правительства Приамурья, число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в регионе за сутки увеличилось на три и сейчас составляет 30. Подтоплено 611 частных жилых домов, 968 придворовых территорий, 28 участков автомобильных дорог. Без электроснабжения остаются 12 населенных пунктов в Мазановском районе, без транспортного сообщения - 15 населенных пунктов (их число за сутки уменьшилось на два).
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Вчера, 15:27
В Приамурье число подтопленных домов за сутки сократилось на 131
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