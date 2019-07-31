Власти Приамурья оценили ущерб сельскому хозяйству от паводка

"По оперативным данным, на сегодня пострадало 157 хозяйства в 15 районах области площадью 140 тысяч га. От переувлажнения - 123 тысяч га, от затопления рек в поймах - более 15 тысяч га, от градобития - 1340 га. Ливневые дожди, которые идут каждый день, ситуацию только усугубляют. Мы видим, что гибнет урожай. Предварительный ущерб просчитывается в сумме 1,5 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Туркова.