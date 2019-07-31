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РИА Новости

Владимира Кара-Мурзу-старшего похоронили на Даниловском кладбище

Вчера, 16:10
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Журналиста Владимира Кара-Мурзу-старшего похоронили на Даниловском кладбище рядом с его отцом, сообщили в администрации кладбища.
Ранее в Сахаровском центре в Москве состоялась церемония прощания. Семья, друзья, коллеги и почитатели таланта вспоминали журналиста, как исключительного интеллигента и человека, у которого всегда был ориентир, к которому он двигался.
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
28 июля, 12:53
Венедиктов назвал Кара-Мурзу-старшего блистательным публицистом
В воскресенье стало известно, что журналист скончался на 60-м году жизни. Причиной смерти, как рассказал во время прощания его брат Алексей Кара-Мурза, стал оторвавшийся тромб.
Российский журналист, теле- и радиоведущий родился в Москве 24 октября 1959 года. Окончил исторический факультет МГУ. В 1992 году начал работать на телевидении старшим редактором еженедельной программы Евгения Киселева "Итоги" на РГТРК "Останкино" (ныне Первый канал). В 1993-1995 годах работал корреспондентом службы информации НТВ.
Владимир Кара-Мурза
28 июля, 14:22
Биография Владимира Кара-Мурзы-старшего
За свою карьеру Кара-Мурза-старший успел поработать ведущим программ "Сегодня в полночь" на телеканале НТВ, "Грани" на ТВ-6, а также – "Место печати", "Тушите свет" и "Свидетели века" на ТВС. С августа 2003 года стал ведущим информационной программы "Сейчас в России" на телеканале RTVi.
С 2006 года по 2019 год на RTVi и радио "Эхо Москвы" Кара-Мурза-старший вел еженедельную авторскую передачу "Грани недели с Владимиром Кара-Мурзой". С 2005 года по 29 октября 2018 года выходил на радиостанции "Свобода" с авторским ток-шоу "Грани времени". Кара-Мурза-старший был удостоен премии "Золотое перо России", являлся членом Академии российского телевидения.
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Владимир Кара-МурзаМоскваОбщество
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