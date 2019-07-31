МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Журналиста Владимира Кара-Мурзу-старшего похоронили на Даниловском кладбище рядом с его отцом, сообщили в администрации кладбища.

Ранее в Сахаровском центре в Москве состоялась церемония прощания. Семья, друзья, коллеги и почитатели таланта вспоминали журналиста, как исключительного интеллигента и человека, у которого всегда был ориентир, к которому он двигался.

В воскресенье стало известно, что журналист скончался на 60-м году жизни. Причиной смерти, как рассказал во время прощания его брат Алексей Кара-Мурза, стал оторвавшийся тромб.

Российский журналист, теле- и радиоведущий родился в Москве 24 октября 1959 года. Окончил исторический факультет МГУ. В 1992 году начал работать на телевидении старшим редактором еженедельной программы Евгения Киселева "Итоги" на РГТРК "Останкино" (ныне Первый канал). В 1993-1995 годах работал корреспондентом службы информации НТВ.

За свою карьеру Кара-Мурза-старший успел поработать ведущим программ "Сегодня в полночь" на телеканале НТВ, "Грани" на ТВ-6, а также – "Место печати", "Тушите свет" и "Свидетели века" на ТВС. С августа 2003 года стал ведущим информационной программы "Сейчас в России" на телеканале RTVi.