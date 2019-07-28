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РИА Новости

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Вчера, 11:51
176556
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВладимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.

"Мой папа. Ушел в восемь утра, в день своих именин", — написал Владимир Кара-Мурза — младший.

Кара-Мурза родился в 1959 году в Москве. В 1981-м окончил исторический факультет МГУ. С 1992 года начал активно сотрудничать с телеканалами.
После непродолжительной работы старшим редактором и корреспондентом на РГТРК "Останкино" (ныне — Первый канал) перешел на НТВ, где до начала 2000-х был автором и ведущим программ "Сегодня в полночь" и "Свидетель века".
После ухода с НТВ журналист сотрудничал с ТНТ, "ТВ-6", ТВС, RTVi и каналом "Сетевое общественное телевидение". Кроме того, работал на различных радиостанциях.
В 2007 году Владимир Кара-Мурза стал членом Академии российского телевидения.
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Владимир Кара-МурзаОбщество
Популярные комментарии
Редкостный подонок.
28 июля, 11:59
llevone2017
253443273
Жду плача, страданий и дизлайков от либерастни и плакальщиков по потере Крыма
28 июля, 12:09
lenka031071
219821457
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