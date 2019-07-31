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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Избирком трижды отказал в проведении референдума по храму в Екатеринбурге

Вчера, 16:04
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Избирком Екатеринбурга в третий раз отказал в проведении референдума по храму святой Екатерины, против строительства которого на месте сквера протестовали местные жители, сообщил РИА Новости в среду председатель горизбиркома Вадим Антошин.
Ранее избирком дважды отказал инициативным группам в проведении референдума. Однако инициативная группа подала заявку в третий раз. Она предложила провести референдум о смене статуса участка на Октябрьской площади около свердловского театра драмы с "зоны объектов религиозного назначения" на территорию общего пользования.
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"Только что завершилось у нас заседание комиссии, на котором было принято решение об отказе в регистрации инициативной группы. Для понимания: наша комиссия в суть вопроса, его содержание не вникает. Это компетенция екатеринбургской городской думы. То есть это дума бы оценивала содержание вопроса, если бы мы передали (документы) в думу. Наша комиссия проверяет, соответствует ли форма представления вопроса федеральному закону. И в данном случае форма не соответствовала в той части, в которой закон обязывает указать в вопросе варианты ответа "за" и "против" или "да" и "нет", - сказал Антошин.
Он добавил, что это бы не позволило напечатать бюллетени для референдума.
"Тот вопрос, который был предложен инициативной группой, он предусматривал два варианта ответа "за" - за сквер и за размещение объекта религиозного назначения. К сожалению, такой подход не соответствует федеральному закону и не позволяет впоследствии при назначении референдума подготовить бюллетени. Это фактически лишает граждан возможности реализовать право на участие в референдуме. Бюллетени для референдума с таким вопросом мы бы просто не имели права изготовить", - подчеркнул глава избиркома.
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Он добавил, что эти обстоятельства были разъяснены участникам инициативной группы. Антошин не смог пояснить, будет ли инициативная группа подавать заявку в четвертый раз.
"Дальнейшие действия уже зависят от них. Они не обозначали свои намерения, но право у них такое сохраняется. Они могут, скорректировав эти моменты, снова обратиться в комиссию", - заявил руководитель избиркома.
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
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Рабочая группа в Екатеринбурге исключила сквер из списка площадок для храма
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере.
Позже рабочая группа утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины, в который вошли пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что площадка на месте снесенной телебашни будет убрана из опроса из-за того, что на ней началось возведение ледовой арены.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургОбщество
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