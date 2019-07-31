Избирком трижды отказал в проведении референдума по храму в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Избирком Екатеринбурга в третий раз отказал в проведении референдума по храму святой Екатерины, против строительства которого на месте сквера протестовали местные жители, сообщил РИА Новости в среду председатель горизбиркома Вадим Антошин.

Ранее избирком дважды отказал инициативным группам в проведении референдума. Однако инициативная группа подала заявку в третий раз. Она предложила провести референдум о смене статуса участка на Октябрьской площади около свердловского театра драмы с "зоны объектов религиозного назначения" на территорию общего пользования.

"Только что завершилось у нас заседание комиссии, на котором было принято решение об отказе в регистрации инициативной группы. Для понимания: наша комиссия в суть вопроса, его содержание не вникает. Это компетенция екатеринбургской городской думы. То есть это дума бы оценивала содержание вопроса, если бы мы передали (документы) в думу. Наша комиссия проверяет, соответствует ли форма представления вопроса федеральному закону. И в данном случае форма не соответствовала в той части, в которой закон обязывает указать в вопросе варианты ответа "за" и "против" или "да" и "нет", - сказал Антошин.

Он добавил, что это бы не позволило напечатать бюллетени для референдума.

"Тот вопрос, который был предложен инициативной группой, он предусматривал два варианта ответа "за" - за сквер и за размещение объекта религиозного назначения. К сожалению, такой подход не соответствует федеральному закону и не позволяет впоследствии при назначении референдума подготовить бюллетени. Это фактически лишает граждан возможности реализовать право на участие в референдуме. Бюллетени для референдума с таким вопросом мы бы просто не имели права изготовить", - подчеркнул глава избиркома.

Он добавил, что эти обстоятельства были разъяснены участникам инициативной группы. Антошин не смог пояснить, будет ли инициативная группа подавать заявку в четвертый раз.

"Дальнейшие действия уже зависят от них. Они не обозначали свои намерения, но право у них такое сохраняется. Они могут, скорректировав эти моменты, снова обратиться в комиссию", - заявил руководитель избиркома.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере.