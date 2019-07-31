Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T16:02Z
https://ria.ru/20190731/1557048765.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155065/27/1550652716_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_ffab175e31be0a5e6d6938d8e0d47fd2.jpg
РИА Новости

Столтенберг заявил о готовности НАТО к распаду ДРСМД

Вчера, 16:02
566
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 июл – РИА Новости. НАТО готовится к сценарию распада договора по РСМД, намерена отреагировать на ситуацию набором "вымеренных" мер, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Ракетный комплекс Искандер-М
Вчера, 10:41
Посол Швеции не смог объяснить, каким образом Россия нарушает ДРСМД
"Мы должны обеспечить, что после распада договора у нас по-прежнему будет надежные оборона и сдерживание, и мы примем для этого необходимые меры", - заявил Столтенберг журналистам, комментируя ситуацию вокруг ДРСМД.
Он добавил, что НАТО "все еще призывает РФ вернуться к выполнению, чтобы спасти договор, но, с другой стороны, готовится к миру без ДРСМД". "Причина и проблема, по которой мы теперь видим кончину договора, заключается в том, что РФ нарушает договор", - заявил он, вновь пообещав дать ответ на новую ситуацию в сфере безопасности.
"НАТО ответит, но ответит оборонительным, координированным и вымеренным способом. Мы смотрим на варианты в сфере обычных, конвенциональных средств, противовоздушных и противоракетных средств, улучшения разведки, учений, новых инициатив в сфере контроля за вооружениями", - сказал Столтенберг.
В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Он говорил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Он также заявил, что все российские предложения по разоружению "остаются на столе", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
4 февраля, 08:00
Трамп угрожает Европе ракетами
330095
Обсудить 2
Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДНАТОЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
Рекомендуем
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме прокомментировали иск "Нафтогаза"
РИА
Новости
Максим Гареев
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на заявление Лондона по незаконной акции в Москве
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Первый газ по "Северному потоку — 2" поступит в конце года
Никита Потураев
Советник Зеленского раскритиковал депутатов "Слуги народа", сообщили СМИ
Пенсионное удостоверение
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Комитет сената США одобрил санкции против "Северного потока — 2"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Собака в вольере
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Истребитель F-35А
В Турции прокомментировали решение США исключить Анкару из программы F-35
Ракетные учения в Херсонской области, Украина
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Мексиканские власти одобрили экстрадицию экс-главы парламента Гватемалы
02:02В сенате утвердили Хайтена на пост замглавы комитета начальников штабов
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
Лента новостейМолния