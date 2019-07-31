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РИА Новости

НАТО не получала запрос на проведение операции в Ормузском проливе

Вчера, 15:36
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БРЮССЕЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Союзники по НАТО внимательно отслеживают ситуацию с безопасностью судоходства в районе Ормузского пролива, но никакого запроса на миссию альянса не было, заявил в среду генсек организации Йенс Столтенберг.
"Союзники по НАТО обеспокоены ситуацией в заливе, свобода судоходства является важным вопросом для союзников. Ряд союзников уже располагают средствами в регионе. Но запроса на операцию НАТО не было", - сказал Столтенберг журналистам в Брюсселе.
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
29 июля, 16:24
Помпео заявил, что США обеспечат свободу судоходства в Ормузском проливе
Он отметил, что альянс "продолжает внимательно следить за ситуацией, обмениваться разведывательной информацией". Столтенберг напомнил, что на министерских переговорах в июне обсуждалась возможность обеспечения безопасности в Ормузском проливе рядом союзников, однако не в рамках миссии НАТО.
Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.
Лондон также заявлял о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.
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Ормузский проливЙенс СтолтенбергВ мире
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