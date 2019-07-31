Более семи тысяч кандидатов выдвинулись на выборы в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Более 7 тысяч кандидатов выдвинулись на муниципальные выборы в Санкт-Петербурге, из них более 5,3 тысячи уже зарегистрированы, сообщила городская избирательная комиссия.

Выборы депутатов 110 муниципальных советов в Петербурге пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Всего замещается 1560 мандатов.

"По данным системы ГАС "Выборы" на утро 30 июля, 7017 кандидатов выдвинуто, более трех четвертей из них (5310) зарегистрировано. Если сравнить с 2014 годом, то количество выдвинутых кандидатов на 1865 (36%) больше, а зарегистрированных кандидатов больше на 1554 (41%)", - сообщает Санкт-Петербургская избирательная комиссия на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что эти данные не окончательные, идет процесс уточнения информации и рассмотрения жалоб.

"Самовыдвиженцев зарегистрировано на 901 больше, чем в 2014 году, их число выросло более чем в 2 раза и составило 1704. Партия роста в 2014 году не выдвигала кандидатов, а в 2019 году зарегистрировано 218. Беспрецедентного увеличения количества зарегистрированных кандидатов (более чем в 3,5 раза) добилась партия "Яблоко" (350 кандидатов). Рост числа кандидатов от ЛДПР составил 75% (508 кандидатов), от КПРФ - 25% (422 кандидатов). "Справедливая Россия" (514 кандидатов) и "Единая Россия" (1479 кандидатов) увеличили количество зарегистрированных кандидатов на 6% и 4% соответственно", - сообщает горизбирком.

По данным на 30 июля, отменено 282 незаконных решения избирательных комиссий муниципальных образований об отказе в регистрации (в 11,5 раза больше, чем в 2014 году), в том числе 60 кандидатов зарегистрировано Санкт-Петербургской избирательной комиссией.