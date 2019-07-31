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РИА Новости

Более семи тысяч кандидатов выдвинулись на выборы в Петербурге

Вчера, 15:25
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИзбиратели во время голосования в Москве
Избиратели во время голосования в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Более 7 тысяч кандидатов выдвинулись на муниципальные выборы в Санкт-Петербурге, из них более 5,3 тысячи уже зарегистрированы, сообщила городская избирательная комиссия.
Выборы депутатов 110 муниципальных советов в Петербурге пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Всего замещается 1560 мандатов.
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"По данным системы ГАС "Выборы" на утро 30 июля, 7017 кандидатов выдвинуто, более трех четвертей из них (5310) зарегистрировано. Если сравнить с 2014 годом, то количество выдвинутых кандидатов на 1865 (36%) больше, а зарегистрированных кандидатов больше на 1554 (41%)", - сообщает Санкт-Петербургская избирательная комиссия на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что эти данные не окончательные, идет процесс уточнения информации и рассмотрения жалоб.
"Самовыдвиженцев зарегистрировано на 901 больше, чем в 2014 году, их число выросло более чем в 2 раза и составило 1704. Партия роста в 2014 году не выдвигала кандидатов, а в 2019 году зарегистрировано 218. Беспрецедентного увеличения количества зарегистрированных кандидатов (более чем в 3,5 раза) добилась партия "Яблоко" (350 кандидатов). Рост числа кандидатов от ЛДПР составил 75% (508 кандидатов), от КПРФ - 25% (422 кандидатов). "Справедливая Россия" (514 кандидатов) и "Единая Россия" (1479 кандидатов) увеличили количество зарегистрированных кандидатов на 6% и 4% соответственно", - сообщает горизбирком.
По данным на 30 июля, отменено 282 незаконных решения избирательных комиссий муниципальных образований об отказе в регистрации (в 11,5 раза больше, чем в 2014 году), в том числе 60 кандидатов зарегистрировано Санкт-Петербургской избирательной комиссией.
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Ранее председатель горизбиркома Виктор Миненко сообщал, что комиссия сталкивается с жалобами на работу муниципальных избирательных комиссий. По его словам, городская избирательная комиссия имеет опосредованные полномочия в отношении избирательных комиссий муниципальных образований, "но в порядке контроля будет принимать самые жесткие меры". Также сообщалось, что избирком Петербурга намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей избирательных комиссий муниципальных образований города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Проблемы также возникали и с приемом документов у кандидатов в муниципальные депутаты в некоторых комиссиях.
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Единый день голосованияРоссияСанкт-ПетербургПолитика
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