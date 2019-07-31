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РИА Новости

В Зоне паводка в Приамурье жителей призвали использовать кипяченную воду

Вчера, 15:22
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленный дом в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленный дом в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Жителям подтопленных территорий в Амурской области рекомендуется использовать только бутилированную или кипяченную воду из-за нестабильной ситуации с качеством питьевой воды, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В связи с нестабильной ситуацией по качеству питьевого водоснабжения управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует использовать только бутилированную или кипяченную воду",- говорится в сообщении.
Подтопленный район в Амурской области
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В Амурской области в зоне подтопления не зафиксировали вспышек инфекций
Роспотребнадзор с 17 июля проводит мониторинг качества питьевой воды, уже проведено исследование почти 2,3 тысячи проб, уточнили в пресс-службе.
"По результатам лабораторных исследований удельный вес не соответствующих проб по микробиологическим показателям составил 1,6 % против 1,5% за аналогичный период прошлого года",- отмечается в сообщении.
По данным правительства Приамурья, число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в регионе за сутки увеличилось на три и сейчас составляет 30. Подтоплено 611 частных жилых домов, 968 придворовых территорий, 28 участков автомобильных дорог. Без электроснабжения остаются 12 населенных пунктов в Мазановском районе, без транспортного сообщения - 15 населенных пунктов (их число за сутки уменьшилось на два). Эвакуировано 2363 человека, в том числе 753 ребенка. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 549 человек, из них 236 дети, по родственникам 1814 человек, из них 517 дети.
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