В Петербурге грузовик обновил рекорд "моста глупости"

Над мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги вывешена растяжка с надписью "Газель не пройдет", Санкт-Петербург

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Под "мостом глупости" в Санкт-Петербурге застряла 170-ая "Газель". Об сообщил аккаунт моста в твиттере, который ведет общественный активист Олег Шляхтин.

"Так. Вы не поверите! Вчера только попросил водителей быть осторожнее и внимательнее, чтобы не больше 170 пострадавших авто было к моему юбилею второго сентября... Водители поняли просьбу буквально!" - говорится в сообщении.

Вчера только попросил водителей быть осторожнее и внимательнее, чтоб не больше 170 пострадавших авто было к моему юбилею 2го сентября... Водители поняли просьбу буквально! 170я Газель прилетела уже на следующий день!

Видео из "ДТП и ЧП Петербург" pic.twitter.com/SzWBsu0C07 — Мост глупости (@FoolsBridge) 30 июля 2019 г.

Мост через левый приток реки Кузьминки на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги построили в 2009 году и ввели в эксплуатацию пять лет спустя. Под ним регулярно стали застревать грузовые автомобили и фуры, за что сооружение прозвали "мостом глупости".