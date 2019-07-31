Украинский политик заявил об угрозе потери суверенитета страны

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Член партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива раскритиковал планы команды президента Украины Владимира Зеленского снять мораторий на продажу земли.
Накануне замглавы офиса Зеленского Алексей Гончарук заявил, что к концу года Верховная рада отменит мораторий на продажу земель. Переговоры по этому поводу ведутся со Всемирным банком.
"Многие скажут, что же тут плохого, люди смогут получить денег, которых им катастрофически не хватает, чтобы выжить сегодня? А я скажу, что это просто уничтожит нашу страну. Мы рискуем потерять суверенитет. Сегодня многие готовы продать землю за копейки, а уже завтра вокруг нас будут выжженные поля и вымершие села", — написал Кива в фейсбуке.
По его мнению, сторонники решения команды Зеленского не понимают реальных последствий.
"Сегодня власть играет в угоду иностранным партнерам, которые заботятся о благополучии своих стран — не об Украине. Земля — это то единственное, что у нас осталось и что мы сможем передать нашим детям", — отметил он.
Запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих государству, установили на Украине еще в 2001 году, при президенте Леониде Кучме. В 2016 году МВФ рекомендовал снять мораторий, поскольку это "мешает полнокровному развитию аграрного сектора и использованию земель в качестве залогового имущества при получении займов".