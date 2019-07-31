Украинский политик заявил об угрозе потери суверенитета страны

"Такое не каждый мог себе позволить…" Политолог о плане реформ на Украине

В Киеве озвучили план новых реформ. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов, эти идеи, мягко говоря, не пользуются популярностью среди украинцев.