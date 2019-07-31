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РИА Новости

Украинский политик заявил об угрозе потери суверенитета страны

Вчера, 15:08
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Член партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива раскритиковал планы команды президента Украины Владимира Зеленского снять мораторий на продажу земли.
Накануне замглавы офиса Зеленского Алексей Гончарук заявил, что к концу года Верховная рада отменит мораторий на продажу земель. Переговоры по этому поводу ведутся со Всемирным банком.
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"Многие скажут, что же тут плохого, люди смогут получить денег, которых им катастрофически не хватает, чтобы выжить сегодня? А я скажу, что это просто уничтожит нашу страну. Мы рискуем потерять суверенитет. Сегодня многие готовы продать землю за копейки, а уже завтра вокруг нас будут выжженные поля и вымершие села", — написал Кива в фейсбуке.
По его мнению, сторонники решения команды Зеленского не понимают реальных последствий.
"Сегодня власть играет в угоду иностранным партнерам, которые заботятся о благополучии своих стран — не об Украине. Земля — это то единственное, что у нас осталось и что мы сможем передать нашим детям", — отметил он.
Запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих государству, установили на Украине еще в 2001 году, при президенте Леониде Кучме. В 2016 году МВФ рекомендовал снять мораторий, поскольку это "мешает полнокровному развитию аграрного сектора и использованию земель в качестве залогового имущества при получении займов".
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Ситуация на УкраинеИлья КиваВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
О каком суверенитете идёт речь? Или забыли кто Вам назначил Яценюка в премьеры? Или кто сейчас Авакова двигает? Ведь только истинно суверенная страна отдаст этаж в своей Службе безопасности. Теперь хоть становится понятно зачем Земля в презики пошел...
31 июля, 15:15
Михаил Сергеев
1100001
Цветную революцию спонсировали не для суверенитета страны, а что бы заточить в кабалу
31 июля, 15:17
Спиральтист ...
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