Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Ранее агентство передавало, что один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов анонсировал продажу бюстов президента. Сам Зеленский в ходе инаугурации пожелал, чтобы в кабинетах чиновников не было его портретов, потому что "президент не икона, президент – это не портрет".