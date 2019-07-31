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РИА Новости

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Вчера, 14:50
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© Фото : OLXФотография бюста Владимира Зеленского из объявления, опубликованного на сайте OLX
Фотография бюста Владимира Зеленского из объявления, опубликованного на сайте OLX
© Фото : OLX
КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в интернете, передает в среду агентство "Украинские новости".
Ранее агентство передавало, что один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов анонсировал продажу бюстов президента. Сам Зеленский в ходе инаугурации пожелал, чтобы в кабинетах чиновников не было его портретов, потому что "президент не икона, президент – это не портрет".
Как говорится в сообщении, презентовать Зеленскому его бюст с отпечатком красной помады от поцелуя попыталась съемочная группа телеканала "1+1" во время визита президента в Черкассы.
"Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно", - цитирует Зеленского агентство.
При этом глава украинского государства "призвал больше такого не делать".
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