В прокуратуре Днепропетровской области проходит обыск

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Госбюро расследований Украины проводит обыски в прокуратуре и двух отделениях полиции в Днепропетровской области, сообщила в среду первый замдиректора ведомства Ольга Варченко.

По ее словам, прокурора подозревают в продаже через товарную биржу посевов сельхозкультур на 420 гектарах земли, на которые на которое суд наложил арест. "Он лично заключил договор купли-продажи с физическим лицом и продал арестованные посевы за 882 тысяч гривен (35,16 тысячи долларов). Что интересно, арест на посевы суд наложил по ходатайству этого же прокурора", - отметила Варченко.