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РИА Новости

В прокуратуре Днепропетровской области проходит обыск

Вчера, 14:37
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Госбюро расследований Украины проводит обыски в прокуратуре и двух отделениях полиции в Днепропетровской области, сообщила в среду первый замдиректора ведомства Ольга Варченко.
"День начался с обысков. Сейчас проводим их в местной прокуратуре, двух отделах полиции Днепропетровской области, а также на товарной бирже совместно с прокурорами генеральной инспекции генеральной прокуратуры Украины и сотрудниками Службы безопасности Украины. Причина: проверяем и устанавливаем обстоятельства уголовного преступления, вероятно совершенного прокурором упомянутой прокуратуры", - написала Варченко на странице в Facebook.
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По ее словам, прокурора подозревают в продаже через товарную биржу посевов сельхозкультур на 420 гектарах земли, на которые на которое суд наложил арест. "Он лично заключил договор купли-продажи с физическим лицом и продал арестованные посевы за 882 тысяч гривен (35,16 тысячи долларов). Что интересно, арест на посевы суд наложил по ходатайству этого же прокурора", - отметила Варченко.
Возбуждено дело по статье "превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа". Санкция по статье предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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