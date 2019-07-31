Власти Ленобласти расселят 160 человек из аварийного жилья к декабрю

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Власти Ленинградской области до декабря текущего года планируют расселить 160 человек из аварийного жилья общей площадью 3,8 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, в ближайшее время муниципалитеты Ленинградской области – участники первого этапа программы по переселению из аварийного жилья в 2019 году объявят электронные аукционы на приобретение жилых помещений. Соответствующий объем средств уже заложен в областной бюджет. Вся необходимая документация подготовлена и направлена муниципальным образованиям.

"Все контракты планируется заключить до сентября. Затем предстоит оформление купленных на вторичном рынке квартир в муниципальную собственность и их передача по договорам социального найма или мены гражданам. Завершить переселение 160 человек из аварийного жилья общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров планируется в декабре 2019 года", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на реализацию программы переселения в 2019 году выделено 524,6 миллиона рублей, из них средства Фонда ЖКХ составляют 319,8 миллиона рублей, средства бюджета Ленинградской области – 204,8 миллиона рублей.

В конце 2017 года глава Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в 2019 году начнется очередная программа по расселению аварийного жилья. Вплоть до 2025 года планируется переселить из ветхого жилья в новое свыше 16,5 тысяч жителей региона. На эти цели в региональный бюджет было заложено 12,5 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.