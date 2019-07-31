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РИА Новости

Сын Талькова идет на выборы в Тульскую областную думу от КПРФ

Вчера, 14:22
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСын певца Игоря Талькова Игорь Тальков-младший
Сын певца Игоря Талькова Игорь Тальков-младший
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сын певца Игоря Талькова Игорь Тальков-младший . Архивное фото
БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Музыкант Игорь Тальков-младший зарегистрирован кандидатом в депутаты Тульской областной думы от КПРФ, сообщила РИА Новости в среду представитель облизбиркома.
"Тальков Игорь Игоревич зарегистрирован 29 июля кандидатом от КПРФ по одномандатному округу в Щекинском районе Тульской области", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, он зарегистрирован как неработающий, проживает в Москве.
Отец музыканта - один из самых популярных советских певцов своего времени Игорь Тальков - родился 4 ноября 1956 года в деревне Грецовка рядом со Щекино. В Щекино он учился в школе №11. Здесь же начал заниматься музыкой, играл в школьном ансамбле, руководил хором. Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный" при невыясненных обстоятельствах.
В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы в Тульскую областную думу седьмого созыва. Для участия в выборах выдвинуты 602 кандидата: 144 – по одномандатным избирательным округам (из них пять самовыдвиженцев), 458 – по единому избирательному округу. В муниципальных образованиях – 833 кандидата, из них 349 – в городе Туле. По информации облизбиркома, на сегодняшний день зарегистрированы партийные списки "Единой России", ЛДПР, "Справедливой России" и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
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Игорь ТальковКПРФТульская областьПолитика
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