Сын Талькова идет на выборы в Тульскую областную думу от КПРФ

БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Музыкант Игорь Тальков-младший зарегистрирован кандидатом в депутаты Тульской областной думы от КПРФ, сообщила РИА Новости в среду представитель облизбиркома.

"Тальков Игорь Игоревич зарегистрирован 29 июля кандидатом от КПРФ по одномандатному округу в Щекинском районе Тульской области", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, он зарегистрирован как неработающий, проживает в Москве.

Отец музыканта - один из самых популярных советских певцов своего времени Игорь Тальков - родился 4 ноября 1956 года в деревне Грецовка рядом со Щекино. В Щекино он учился в школе №11. Здесь же начал заниматься музыкой, играл в школьном ансамбле, руководил хором. Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный" при невыясненных обстоятельствах.