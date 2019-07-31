"Мы были как рабы". Бывший волонтер рассказал о работе в команде Навального

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Петр Проскуркин, который с 2015 по 2018 год был волонтером в команде Алексея Навального, в интервью для телеканала RT рассказал
об особенностях работы на блогера.
Поначалу Проскуркин бесплатно помогал обзванивать избирателей перед выборами в Костромской и Калужской областях. Весной 2016 года молодому человеку предложили поработать волонтером на муниципальных выборах в Барвихе в команде Ивана Жданова за тысячу рублей в день.
Однако, отметил Проскуркин, Жданов будто забывал, что имеет дело с волонтером.
По словам Проскуркина, в штабе ФБК к волонтерам относились "как к рабам": грубили, не оплачивали переработки, требовали работать в выходные и негативно относились к больничным. Притом что, в отличие от руководства организации, обычные сотрудники и волонтеры трудились "за идею".
В конце марта 2017 года Проскуркин был охранником Навального на антиправительственной акции. Тогда были даны указания не подпускать к блогеру "провокаторов, демшизу и сумасшедших людей". Работа, опять же, не оплачивалась.
Во время митинга волонтеры выстраивались "живой цепью", чтобы не дать уехать автобусу, в котором находился Навальный после задержания. Многие из них получили травмы, однако, вопреки ожиданиям добровольцев, в штабе им не оказали помощи.
К примеру, Навальный нашел юристов для Константина Салтыкова, против которого возбудили уголовное дело за применение насилия к представителю власти во время "Забастовки избирателей" 28 января 2018 года.
В июне 2017-го волонтеров заставляли отправлять людей с согласованной акции на проспекте Сахарова на несогласованный митинг на Тверской улице. При этом их не предупреждали, что тем самым они нарушат закон и могут быть задержаны.
В октябре 2018 года с Петром Проскуркиным расторгли договор. Приближались вступительные экзамены в вуз, поэтому он попросил отпуск за свой счет, но в ФБК ему отказали. Тогда Проскуркин решил, что поступление важнее, и пропустил три дня на работе, а когда вернулся, ему сообщили об увольнении. В институт Проскуркин тогда не поступил.
Конфликт не позволил ему продолжить работу в структурах Навального. Вскоре его пригласили работать в штаб Ильи Яшина на выборах в Мосгордуму, откуда он ушел со скандалом в июле этого года.