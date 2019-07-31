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РИА Новости

"Мы были как рабы". Бывший волонтер рассказал о работе в команде Навального

Вчера, 14:03
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Петр Проскуркин, который с 2015 по 2018 год был волонтером в команде Алексея Навального, в интервью для телеканала RT рассказал об особенностях работы на блогера.
Поначалу Проскуркин бесплатно помогал обзванивать избирателей перед выборами в Костромской и Калужской областях. Весной 2016 года молодому человеку предложили поработать волонтером на муниципальных выборах в Барвихе в команде Ивана Жданова за тысячу рублей в день.
Однако, отметил Проскуркин, Жданов будто забывал, что имеет дело с волонтером.

"У него как-то не нашлось человека, который мог бы развезти кубы. А я тогда просто раздавал листовки за него. Он позвонил, говорит: "Срочно приезжай". Я говорю: "Ну я еду по мере своих сил — стою в пробке. Как смогу, так подъеду". Он начал требовать, чтобы я срочно приехал или нигде больше не появлялся", — рассказал он.

По словам Проскуркина, в штабе ФБК к волонтерам относились "как к рабам": грубили, не оплачивали переработки, требовали работать в выходные и негативно относились к больничным. Притом что, в отличие от руководства организации, обычные сотрудники и волонтеры трудились "за идею".

"Как только ты поднимаешь голову, тебя сразу убирают. Как только ты с какой-то просьбой обращаешься — тебя убирают. Потому что ты не имеешь ни на что права, кроме как дежурить в штабе и охранять агитку", — заявил собеседник RT.

В конце марта 2017 года Проскуркин был охранником Навального на антиправительственной акции. Тогда были даны указания не подпускать к блогеру "провокаторов, демшизу и сумасшедших людей". Работа, опять же, не оплачивалась.
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Во время митинга волонтеры выстраивались "живой цепью", чтобы не дать уехать автобусу, в котором находился Навальный после задержания. Многие из них получили травмы, однако, вопреки ожиданиям добровольцев, в штабе им не оказали помощи.

"Он много где об этом говорил и часто — что мы дойдем до ЕСПЧ, мы будем помогать. <…> Он помогал только тем, кому надо помогать. С кем это хороший инфоповод", — сказал Проскуркин.

К примеру, Навальный нашел юристов для Константина Салтыкова, против которого возбудили уголовное дело за применение насилия к представителю власти во время "Забастовки избирателей" 28 января 2018 года.
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В июне 2017-го волонтеров заставляли отправлять людей с согласованной акции на проспекте Сахарова на несогласованный митинг на Тверской улице. При этом их не предупреждали, что тем самым они нарушат закон и могут быть задержаны.

"Нам просто сказали, что здесь митинга не будет, митинг отменяется, идем все на Тверскую гулять", — рассказал молодой человек.

В октябре 2018 года с Петром Проскуркиным расторгли договор. Приближались вступительные экзамены в вуз, поэтому он попросил отпуск за свой счет, но в ФБК ему отказали. Тогда Проскуркин решил, что поступление важнее, и пропустил три дня на работе, а когда вернулся, ему сообщили об увольнении. В институт Проскуркин тогда не поступил.
Конфликт не позволил ему продолжить работу в структурах Навального. Вскоре его пригласили работать в штаб Ильи Яшина на выборах в Мосгордуму, откуда он ушел со скандалом в июле этого года.
Задержиние Алексея Навального во время несанкционированной акции в Москве в рамках Забастовки избирателей. 28 января 2018
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Популярные комментарии
Раб.... Ага... Уйти не мог, так как убегавших пристреливали, как диких койотов.... Что сейчас не придумают, чтобы очернить оппозицию, чтобы оправдать избиения и аресты полицией 1300 человек, на прошедшем митинге.
31 июля, 14:09
ccurio
322010100
Митинг то уже прошёл, а Вы всё до него дойти не можете.
31 июля, 14:10
Ryskin Andy
47700112
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