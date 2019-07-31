Более четырехсот туристов этим летом обратились на горячую линию ОП

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На горячую линию Общественной палаты России этим летом уже поступило 438 обращений от туристов, сообщила РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"По состоянию на конец июля в Общественную палату суммарно поступило 438 обращений. Из них - 385 сигналов от туристов: 78% из России, 22% - из-за рубежа, а также 53 обращения, касающиеся детского отдыха", - рассказала она.

Большинство сообщений поступило с популярных курортов Крыма и Краснодарского края.