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РИА Новости
Туризм

Более четырехсот туристов этим летом обратились на горячую линию ОП

Вчера, 14:14
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CC0 / Public Domain / Мужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону
CC0 / Public Domain /
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На горячую линию Общественной палаты России этим летом уже поступило 438 обращений от туристов, сообщила РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
"По состоянию на конец июля в Общественную палату суммарно поступило 438 обращений. Из них - 385 сигналов от туристов: 78% из России, 22% - из-за рубежа, а также 53 обращения, касающиеся детского отдыха", - рассказала она.
Большинство сообщений поступило с популярных курортов Крыма и Краснодарского края.
Кроме того, отдыхающие оставляли заявки из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Зарубежные туристы звонили из Черногории, Турции и с острова Кипр.
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