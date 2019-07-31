Свердловский депутат сравнил потребкорзину региона с пайком пленных немцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ладыгин раскритиковал потребительскую корзину региона, сравнив ее с пайком немецких военнопленных в советских лагерях.

Депутаты обсуждали проект закона о внесении изменений в областную потребительскую корзину. Видео с заседания опубликовано на официальном канале регионального парламента в YouTube.

Так, председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин ("Единая Россия") отметил, что в Свердловской области снизилось потребление хлеба и кисломолочной продукции, но выросло — круп, молока и сметаны. Это он предложил учесть в потребительской корзине: снизить объемы кефира и пшеничного хлеба, а взамен увеличить объемы крупы и риса. При этом, отметил Погудин, по калорийности новая версия потребительской корзины сопоставима с действующей — около 2,5 тысячи килокалорий в день.

Ладыгин напомнил, что 2,5 тысячи килокалорий — это минимум, необходимый взрослому человеку для нормального функционирования.

"То есть мы закладываем минимальный уровень выживания, ниже которого начинается деградация организма и его медленное умирание", — сказал депутат.

Посуточный расчет на душу населения Свердловской области он сравнил с нормами, установленными для немецких военнопленных в 1941 году.

"Этот анализ основывается на официальных документах Советского Союза. <…> При новом нормативе потребления хлеба взрослым работающим в день должно полагаться 302 грамма хлеба, паек немецкого военнопленного в 1941 году составлял 600 грамм. В перерасчете на день немецкие военнопленные получали 120 грамм рыбы в день, а российским гражданам работающим предполагается получать 54 грамма рыбы в день", — сказал Ладыгин.

Он добавил, что немецкие военнопленные получали вчетверо больше соли, чая и специй, чем современные жители Свердловской области.

Позже заявление Ладыгина прокомментировали в региональном отделении "Единой России".

"Ладыгин теплое с мягким сравнивает, потому что он там отсылает к нормам довольствия военнопленных и для эпатажа сравнивает лишь отдельные позиции. Но я сильно сомневаюсь, что рацион военнопленных имел такое же разнообразие продуктов, как в потребительской корзине", — сказал пресс-секретарь отделения Максим Бестфатер.

Погудин со своей стороны назвал слова Ладыгина "страшилкой".

"То, что прозвучало, не подтверждается никакими фактами и цифрами. Есть заключения специализированного института по калорийности и содержанию белков: "Расчеты соответствуют усредненным нормам потребности для взрослого населения, пожилых людей и детей", — цитирует главу комитета пресс-служба отделения ЕР.

По его словам, изменения позволят улучшить корзину по белкам и жирам.