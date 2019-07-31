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РИА Новости

Свердловский депутат сравнил потребкорзину региона с пайком пленных немцев

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете
© РИА Новости / Максим Богодвид
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ладыгин раскритиковал потребительскую корзину региона, сравнив ее с пайком немецких военнопленных в советских лагерях.
Депутаты обсуждали проект закона о внесении изменений в областную потребительскую корзину. Видео с заседания опубликовано на официальном канале регионального парламента в YouTube.
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Так, председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин ("Единая Россия") отметил, что в Свердловской области снизилось потребление хлеба и кисломолочной продукции, но выросло — круп, молока и сметаны. Это он предложил учесть в потребительской корзине: снизить объемы кефира и пшеничного хлеба, а взамен увеличить объемы крупы и риса. При этом, отметил Погудин, по калорийности новая версия потребительской корзины сопоставима с действующей — около 2,5 тысячи килокалорий в день.
Ладыгин напомнил, что 2,5 тысячи килокалорий — это минимум, необходимый взрослому человеку для нормального функционирования.
"То есть мы закладываем минимальный уровень выживания, ниже которого начинается деградация организма и его медленное умирание", — сказал депутат.
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Посуточный расчет на душу населения Свердловской области он сравнил с нормами, установленными для немецких военнопленных в 1941 году.
"Этот анализ основывается на официальных документах Советского Союза. <…> При новом нормативе потребления хлеба взрослым работающим в день должно полагаться 302 грамма хлеба, паек немецкого военнопленного в 1941 году составлял 600 грамм. В перерасчете на день немецкие военнопленные получали 120 грамм рыбы в день, а российским гражданам работающим предполагается получать 54 грамма рыбы в день", — сказал Ладыгин.
Он добавил, что немецкие военнопленные получали вчетверо больше соли, чая и специй, чем современные жители Свердловской области.
Позже заявление Ладыгина прокомментировали в региональном отделении "Единой России".
"Ладыгин теплое с мягким сравнивает, потому что он там отсылает к нормам довольствия военнопленных и для эпатажа сравнивает лишь отдельные позиции. Но я сильно сомневаюсь, что рацион военнопленных имел такое же разнообразие продуктов, как в потребительской корзине", — сказал пресс-секретарь отделения Максим Бестфатер.
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Погудин со своей стороны назвал слова Ладыгина "страшилкой".
"То, что прозвучало, не подтверждается никакими фактами и цифрами. Есть заключения специализированного института по калорийности и содержанию белков: "Расчеты соответствуют усредненным нормам потребности для взрослого населения, пожилых людей и детей", — цитирует главу комитета пресс-служба отделения ЕР.
По его словам, изменения позволят улучшить корзину по белкам и жирам.
Тем не менее Заксобрание большинством голосов приняло проект закона в первом чтении.
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КПРФСвердловская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ещё бы не приняли. Там думу Единая Россия контролирует. Россияне меньше должны есть, чем немецкие военнопленные. Это политика партии.
31 июля, 13:55
Павел Иванов
2921133
Их беспокоит только собственная корзина и чтоб их не оскорбляли
31 июля, 14:09
Александр Шапочкин
2521000
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