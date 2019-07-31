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РИА Новости

Защита бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна пожаловалась в ЕСПЧ

Вчера, 13:29
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна
Заседание суда по делу бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна
© РИА Новости / Михаил Киреев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Адвокаты бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении 50 миллионов рублей при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу, пожаловались в Страсбургский суд.
"Мы оспариваем в ЕСПЧ длительность содержания под стражей", - сообщил в среду журналистам адвокат Дмитрий Попов, не уточнив, на какой стадии сейчас находится жалоба.
Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян. Архивное фото
8 ноября 2017, 21:54
Оганесян признал вину в хищениях при строительстве "Зенит-Арены"Бывший вице-губернатор ходатайствует о досудебном соглашении. Сумма хищений составляет более 50 миллионов рублей.
Оганесян находится под стражей с ноября 2016 года. С этого момента сроки его ареста неоднократно продлевались, несмотря на протесты защиты. Согласно последнему решению, бывший чиновник останется в СИЗО как минимум до 10 января 2020 года.
Между тем сегодня должен был начаться процесс по еще одному уголовному делу о мошенничестве против чиновника, детали которого пока неизвестны. Но, как передает корреспондент РИА Новости, Куйбышевский районный суд Петербурга отложил заседание на 9 сентября.
Согласно карточке дела, в деле девять фигурантов, в том числе Оганесян и бывший замглавы комитета по строительству Санкт-Петербурга Александр Янчик. Им вменяют мошенничество в организованной группе и взяточничество, но фабула пока не оглашалась.
Оганесяна задержали в ноябре 2016-го в Москве и затем этапировали в Петербург, где обвинили в хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении договора на поставку видеотабло для строящегося стадиона. По данным следствия, Оганесян получил не менее 28 миллионов рублей.
Зал судебных заседаний
1 июня, 15:01
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в России
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Марат ОганесянЕвропейский суд по правам человекаРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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