Защита бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна пожаловалась в ЕСПЧ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Адвокаты бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении 50 миллионов рублей при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу, пожаловались в Страсбургский суд.

"Мы оспариваем в ЕСПЧ длительность содержания под стражей", - сообщил в среду журналистам адвокат Дмитрий Попов, не уточнив, на какой стадии сейчас находится жалоба.

Оганесян находится под стражей с ноября 2016 года. С этого момента сроки его ареста неоднократно продлевались, несмотря на протесты защиты. Согласно последнему решению, бывший чиновник останется в СИЗО как минимум до 10 января 2020 года.

Между тем сегодня должен был начаться процесс по еще одному уголовному делу о мошенничестве против чиновника, детали которого пока неизвестны. Но, как передает корреспондент РИА Новости, Куйбышевский районный суд Петербурга отложил заседание на 9 сентября.

Согласно карточке дела, в деле девять фигурантов, в том числе Оганесян и бывший замглавы комитета по строительству Санкт-Петербурга Александр Янчик. Им вменяют мошенничество в организованной группе и взяточничество, но фабула пока не оглашалась.