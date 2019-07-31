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РИА Новости

Путин утвердил поручения по господдержке лиц с выдающимися способностями

Вчера, 13:14
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству РФ по вопросам государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение по программам магистратуры, документ опубликован на сайте Кремля.
Согласно документу, правительству до 31 октября текущего года нужно представить проект, предусматривающий увеличение, начиная с 2020/21 учебного года, общего количества грантов президента РФ, учрежденных указом президента от 7 декабря 2015 года № 607 "О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности", с 5000 до 6500, предусмотрев, что дополнительные 1,5 тысячи грантов предоставляются лицам, проявившим выдающиеся способности и поступившим в образовательные организации высшего образования и научные организации на обучение по очной форме по программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Кроме того, в документе отмечается, что необходимо будет предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на выплату дополнительных грантов президента Российской Федерации, указанных выше.
Доклад необходимо представить до 30 ноября этого года.
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