Путин утвердил поручения по господдержке лиц с выдающимися способностями

Согласно документу, правительству до 31 октября текущего года нужно представить проект, предусматривающий увеличение, начиная с 2020/21 учебного года, общего количества грантов президента РФ, учрежденных указом президента от 7 декабря 2015 года № 607 "О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности", с 5000 до 6500, предусмотрев, что дополнительные 1,5 тысячи грантов предоставляются лицам, проявившим выдающиеся способности и поступившим в образовательные организации высшего образования и научные организации на обучение по очной форме по программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.