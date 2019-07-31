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РИА Новости
Туризм

Власти Шри-Ланки планируют выдавать бесплатные визы туристам из России

Вчера, 14:05
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© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
© Fotolia / M.V. Photography
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Шри-Ланка начнет выдавать бесплатные визы по прибытии туристам из 45 стран, в том числе приезжающим из России, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на министра туризма, земель и религии Джона Амаратунга.
Новые меры были приняты на фоне серьезного снижения турпотока в страну в связи с серией пасхальных терактов.
По данным телеканала, ранее власти планировали включить в перечень туристов из 39 стран. Планировалось, что программа начнет действовать с первого мая, однако она была приостановлена из соображений безопасности после апрельских атак.
Теперь на бесплатную визу смогут рассчитывать туристы из 45 стран, включая прибывающих из России, Великобритании, Китая, Индии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии и Дании. Новые меры вступят в силу 1 августа и будут действовать на протяжении шести месяцев, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Напомним, что двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет.
Как сообщил ранее начальник полиции республики Чандана Викрамаратне, на сегодняшний день все предполагаемые организаторы и исполнители "пасхальных" взрывов задержаны либо уничтожены.
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