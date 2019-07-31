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РИА Новости

В Госдуме предложили ввести ЧС федерального уровня в Сибири из-за пожаров

Вчера, 12:32
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© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского краяСамолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского края
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Депутат от КПРФ Михаил Щапов, представляющий в Госдуме Иркутскую область, предложил правительству РФ рассмотреть вопрос о введении в Сибири и на Дальнем Востоке режима чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за бушующих в регионах пожаров.
Сейчас режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).
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"Направил в правительство письмо с предложением ввести в Сибири и на Дальнем Востоке режим ЧС межрегионального характера и рассмотреть возможность введения режима ЧС федерального характера. Разница между этими режимами и "обычным" ЧС регионального характера в том, что при недостаточности собственных сил и средств у регионов (а их недостаточность, на мой взгляд, очевидна), включаются все федеральные ресурсы", - сказал РИА Новости Щапов, представляющий в Госдуме Иркутскую область.
По его словам, в Сибири и на Дальнем Востоке горит уже 3 миллиона гектаров лесов. Щапов также отметил, что режим ЧС межрегионального характера вводится, если "зона чрезвычайной ситуации в лесах затрагивает территории двух и более сопредельных субъектов Российской Федерации, при этом на территории каждого из субъектов Российской Федерации введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера".
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Щапов добавил, что с учетом динамики распространения пожаров, угрозы жизни и здоровью людей, масштабов возгораний и распространения смога, необходимо, чтобы соответствующая правительственная комиссия рассмотрела вопрос об объявлении режима ЧС федерального масштаба и ввела ЧС межрегионального характера.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. Петицию о введении режима ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на утро 31 июля подписали более 800 тысяч человек. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуКПРФГосдума РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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