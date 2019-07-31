В Госдуме предложили ввести ЧС федерального уровня в Сибири из-за пожаров

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Депутат от КПРФ Михаил Щапов, представляющий в Госдуме Иркутскую область, предложил правительству РФ рассмотреть вопрос о введении в Сибири и на Дальнем Востоке режима чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за бушующих в регионах пожаров.

Сейчас режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).

"Направил в правительство письмо с предложением ввести в Сибири и на Дальнем Востоке режим ЧС межрегионального характера и рассмотреть возможность введения режима ЧС федерального характера. Разница между этими режимами и "обычным" ЧС регионального характера в том, что при недостаточности собственных сил и средств у регионов (а их недостаточность, на мой взгляд, очевидна), включаются все федеральные ресурсы", - сказал РИА Новости Щапов, представляющий в Госдуме Иркутскую область.

По его словам, в Сибири и на Дальнем Востоке горит уже 3 миллиона гектаров лесов. Щапов также отметил, что режим ЧС межрегионального характера вводится, если "зона чрезвычайной ситуации в лесах затрагивает территории двух и более сопредельных субъектов Российской Федерации, при этом на территории каждого из субъектов Российской Федерации введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера".

Щапов добавил, что с учетом динамики распространения пожаров, угрозы жизни и здоровью людей, масштабов возгораний и распространения смога, необходимо, чтобы соответствующая правительственная комиссия рассмотрела вопрос об объявлении режима ЧС федерального масштаба и ввела ЧС межрегионального характера.