В СК рассказали подробности гибели детей, сбитых электричкой в Подмосковье

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Машинист электрички, Машинист электрички, насмерть сбившей двух детей во вторник в Подмосковье, применил экстренное торможение и сигналил, но наезда избежать не удалось, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Ранее о гибели детей сообщила транспортная полиция по ЦФО. По их данным, во вторник около 20.30 в районе железнодорожной станции "Шатурторф" Казанского направления электропоездом были смертельно травмированы двое детей, которые, согласно предварительным данным, перебегали пути перед приближающимся составом.

"Предварительным следствием установлено, что двое малолетних мальчиков 2005 и 2009 года рождения шли вдоль железнодорожных путей. Машинист электропоезда сообщением "Черусти - Москва", после выхода из кривого участка указанного перегона и заметив детей в габарите подвижного состава, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Мальчики скончались на месте происшествия", - сказала Марковская.

По ее словам, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые исследования, опросили членов локомотивной бригады, очевидцев произошедшего.