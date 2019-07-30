В Подмосковье два ребенка погибли, попав под колеса электрички

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Два ребенка погибли, попав под колеса электрички недалеко от станции "Шатурторф" в Московской области, сообщила пресс-служба транспортной полиции по Центральному федеральному округу.

"Сегодня около 20.30 в районе железнодорожной станции "Шатурторф" Казанского направления электропоездом смертельно травмированы двое детей. По предварительным данным, они перебегали пути перед приближающимся составом", - говорится в сообщении.