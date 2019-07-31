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РИА Новости

ЦИК получил ряд коллективных жалоб на работу избиркомов в Петербурге

Вчера, 12:16
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Центризбирком поступило несколько коллективных жалоб на работу избирательных комиссий муниципальных образований Санкт-Петербурга, сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.
"Было несколько жалоб, они все или в суде, или у нас. В основном это коллективные жалобы по ряду муниципальных образований, затронуто примерно пять муниципальных образований", - сказала Гришина.
Она уточнила, что жалобы подаются в коллективной форме, так как в них речь идет об отказе в приеме документов у нескольких кандидатов.
Также, по словам Гришиной, в ЦИК поступила жалоба на бездействие избиркома Сергиевского муниципального образования. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев предложил принять кадровые решения по этому избиркому.
Муниципальные выборы состоятся в Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября вместе с выборами губернатора.
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