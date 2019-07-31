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РИА Новости

В Хабаровский край отправили комплекс "Гидробарьер" для борьбы с паводком

Вчера, 12:02
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюРежим ЧС введен на территории большинства районов Хабаровского края
Режим ЧС введен на территории большинства районов Хабаровского края
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
НОВОСИБИРСК, 31 июл – РИА Новости. Сибирский спасательный центр МЧС России самолетом из Новосибирска направил в Хабаровский край для борьбы с паводком многофункциональный комплекс "Гидробарьер", сообщает в среду ГУМЧС по Новосибирской области.
Комплекс поступил на вооружение Сибирского спасательного центра в 2016 году. Он состоит из машины-разведки на базе УАЗ и машины-постановки на базе КамАЗ. Один комплекс позволяет перекрыть водоналивной дамбой участок более 200 метров менее чем за два часа. При этом дамба устанавливается на любой поверхности, не смывается течением и не сдувается штормовым ветром. В комплект также входят палатки, лодка и мотопомпы для откачивания воды.
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"Сегодня утром новосибирские спасатели погрузили комплекс "Гидробарьер" в самолет Ил-76, который следует в Хабаровск, там оборудование будет передано Амурскому спасательному центру МЧС России. Далее колонна амурских спасателей доставит комплекс водоналивных дамб в районы Хабаровского края для проведения противопаводковых работ", - говорится в сообщении.
В Хабаровском крае отмечаются высокие уровни воды на реках в ряде районах региона. На особом контроле повышение воды в реке Амур - основной водной артерии края. С 29 июля 2019 года распоряжением губернатора Хабаровского края на территории всего региона за исключением Аяно-Майского и Охотского районов введен режим ЧС.
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