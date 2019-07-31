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РИА Новости
Туризм

В Крыму рассказали о кампании по дискредитации туристического имиджа

Вчера, 11:41
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБассейн в семейном отеле в Крыму
Бассейн в семейном отеле в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Бассейн в семейном отеле в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Информация о дороговизне крымского отдыха является результатом информационной кампании по дискредитации туристического имиджа полуострова, заявил в интервью РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Крым впервые за пять лет стал предметом информационной кампании по дискредитации его туристического имиджа. Последние годы с нами никто таким образом не боролся. Видимо, всерьез не воспринимали. Теперь это своего рода показатель, что мы двигаемся в нужном направлении и стали конкурентоспособны", - сказал Волченко.
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"Туриста обмануть сложно. Он все равно все проверяет сам. Все информационные вбросы разбиваются о личный опыт", - сказал министр.
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