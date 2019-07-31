В Крыму рассказали о кампании по дискредитации туристического имиджа

"Крым впервые за пять лет стал предметом информационной кампании по дискредитации его туристического имиджа. Последние годы с нами никто таким образом не боролся. Видимо, всерьез не воспринимали. Теперь это своего рода показатель, что мы двигаемся в нужном направлении и стали конкурентоспособны", - сказал Волченко.