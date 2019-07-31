Вадим Волченко: конкуренты начали всерьез воспринимать курорты Крыма

Курортный сезон в Крыму достиг своего пика, динамика туристического потока уже превышает прошлогодние рекордные показатели на 11 процентов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. О предпочтениях отдыхающих в Крыму, строительстве нового курортного кластера и горнолыжного курорта, а также росте потока туристов из Украины и работе крымских гостиниц после прекращения деятельности международных сервисов бронирования в регионе он рассказал в интервью РИА Новости. Беседовал Виктор Лященко.

— Вадим Александрович, как протекает нынешний курортный сезон в Крыму и можно ли уже выделить основные тренды?

— Крым уже посетило более 3 миллионов 400 тысяч туристов. Прирост турпотока в сравнении с прошлым годом – 11 процентов. Бюджет Крыма с начала года получил от туристической отрасли в виде налогов более 1,4 миллиарда рублей, что на 25 процентов выше прошлогодних показателей. В общем и целом сезон идет хорошо. Конечно, не все идеально, но с каждым годом ситуация улучшается и стабилизируется. Все точечные моменты и жалобы оперативно отрабатываются совместно с администрациями городов и ключевыми ведомствами. Главная задача для нас — предоставить всем нашим гостям безопасные и комфортные условия для отдыха, достойный сервис, чтобы они увезли с собой самые положительные воспоминания и впечатления от Крыма и возвращались сюда снова.

— В последнее время стали появляться сообщения о дороговизне крымского отдыха. А со стороны Украины звучат заявления о якобы допросах украинских туристов на границе. Как вы думаете, с чем это связано?

— Крым впервые за пять лет стал предметом информационный кампании по дискредитации его туристического имиджа. Последние годы с нами никто таким образом не боролся. Видимо, всерьез не воспринимали. Теперь это своего рода показатель, что мы двигаемся в нужном направлении и стали конкурентоспособны. К отдыху в Крыму прикованы взгляды всех СМИ. Нас заметили, и поняли, что мы становимся лидерами среди многих туристических направлений. Туриста обмануть сложно. Он все равно все проверяет сам. Все информационные вбросы разбиваются о личный опыт.

Относительно украинских туристов, полуостров уже посетило около 260 тысяч человек, что на 15 процентов больше в сравнении с прошлым годом. Для украинцев территория Крыма остается любимым, хорошо знакомым местом отдыха, и здесь им всегда рады.

— Что привлекает туристов из Украины?

— Украинские туристы поражены преобразованием полуострова за последние годы. Они чувствуют себя здесь комфортно и безопасно. И как бы украинская сторона ни выстраивала политику по отношению к Крыму, отдыхающие продолжают ехать. Здесь абсолютно спокойно относятся к автомобилям с украинскими номерами, к украинской музыке и речи.

— Меняется ли в целом портрет туриста, приезжающего в Крым?

— Наибольшая доля туристов в этом году приходится на возрастную группу 35-40 лет. Это самый платежеспособный и интересных сегмент. Средняя продолжительность пребывания выросла в сравнении с прошлым летом с 12 до 14 дней.

Крым уверенно занимает нишу одного из главных семейных курортов России. Мы фиксируем рост популярности крымских курортов именно для семейного отдыха. Так, если в прошлом году доля отдыхающих с детьми в летние месяцы составляла 22,8 процента, то в нынешнем — 29,4 процента.

— Где в основном любят отдыхать туристы?

— Здесь кому что больше нравится. Широкие песчаные пляжи и неглубокое море – это Западное побережье Крыма, которое особенно затребовано в этом году: Евпатория, Саки, Черноморский район.

Традиционно популярны южнобережные курорты. К примеру, в Ялте появились новые променадные зоны, рестораны, клубы и объекты показы. Подтягиваются курорты юго-восточной части полуострова – Судак и Феодосия. Интересен так называемый зеленый туризм, например, в Бахчисарае. Крымские горы названы в топ-3 самых популярных для активного отдыха летом.

— Как туристу узнать о туристических возможностях полуострова?

— В этом сезоне мы запустили новый проект – туристический портал Крыма. Он проходит апробацию, но уже доступен в открытом режиме. Портал создан по мировым стандартам ведущими российскими специалистами. Его миссия – стать в перспективе главным источником информации о туристическом и курортном Крыме. Долгое время у нас в этом плане был определенный вакуум. Не было современного официального, достоверного источника, который можно считать отправной точкой в получении подтвержденной информации. Сайт полностью интерактивный. Там предусмотрены данные о всех возможностях отдыха, достопримечательностях, получении медицинской помощи, транспортной логистики. Турпортал набирает обороты и выйдет на полную мощность в ближайшее время.

— Как контролируется безопасность отдыха на пляжах?

— Ведется постоянный системный контроль безопасности, уровня сервиса и чистоты. Отвечают за это администрации курортных городов и поселков, но министерство курортов и туризма постоянно контролирует ситуацию. Планируем совместно с сотрудниками МЧС провести рейды по оценки эффективности матросов-спасателей. Специально обученные пловцы будут инсценировать ситуации, в которых требуется помощь, и отслеживать скорость реакции и навыки спасателей на пляжах. Проверки проходят постоянно во всех основных туристических регионах полуострова.

— Международные сервисы бронирования отелей и авиабилетов перестали работать с Крымом. Есть ли, на ваш взгляд, необходимость в создании ресурса, который бы представлял туристические возможности полуострова и не зависел от внешнего влияния?

— Уход иностранных компаний по бронированию в основной массе остается незаметным для туристов. Все это никаким образом не сказалось на качестве отдыха и индустрии гостеприимства.

Безусловно, нужен собственный общероссийский ресурс бронирования, чтобы обезопасить себя на будущее. К тому же это неплохая возможность для отечественного бизнеса. Насколько мне известно, уже идет создание такой интернет-площадки, возможно, с международными опциями. Проект на федеральном уровне разрабатывают как минимум две очень серьезные компании. Со своей стороны мы будем помогать верифицировать крымские базы размещения.

— Едут ли в Крым иностранные туристы? Есть ли организованные группы?

— Иностранных туристов в Крыму много, но в большей степени это самостоятельные поездки. Интерес, в том числе со стороны туристов из европейских стран, к Крыму всегда был стабильно высокий. В основном это Германия, Франция, Англия. Едут к нам и китайские туристы. Их всех интересует не только отдых и лечебный туризм, но также исторический и культурно-познавательный. Мы сотрудничаем с иностранными туркомпаниями, но организованных больших групп пока нет. Причина – отсутствие прямого международного авиасообщения. Аэропорт "Симферополь" готов возобновить международные авиаперевозки, но решение этого вопроса зависит от внешних факторов. Плюс к этому иностранные туркомпании сталкиваются с давлением в своих странах и искусственными препятствиями работе с Крымом.

Наибольший турпоток иностранных туристов проходится на страны ближнего зарубежья – традиционно Украина и Белоруссия.

— Где бы вы посоветовали побывать и остановиться туристам, приезжающим на своих автомобилях по Крымскому мосту?

— Транспортные ограничения будут полностью сняты в 2020 году, как только завершится строительство федеральной трассы "Таврида". Если в прошлом году были трудности на участке дороги под Феодосией, то в этом заторы образовываются на подъезде к Симферополю. В связи с этим мы совместно с министерством транспорта республики подготовили объездные пути с отремонтированными дорогами и дополнительными знаками дорожной навигации. Эти объезды уже отражены в Яндекс Навигаторе как альтернативные пути проезда. С их помощью туристы смогут попасть на курорты Западного и Южного берега Крыма не заезжая в Симферополь, тем самым существенно сэкономив время в пути.

Безусловно, в Крыму очень интересно отдыхать на автомобиле. Есть куда поехать и где остановиться. Полуостров разный. Южный берег – это сухие субтропики, сосновые леса, эндорфины в воздухе, знаменитые дворцы и парки. Восточное побережье — Караларский и Опукский природные заповедники, Генеральские пляжи, Кояшское озеро, грязевые вулканы в окрестностях Керчи. Это заповедные, фантастические, неземные места.

Если говорить о западном побережье, то это коса Беляус, мыс Тарханкут. Остановиться можно в автокемпингах, которые появляются в Крыму. Или в более комфортных – глэмпингах. Под Евпаторией такие есть, и это интересно. Компании прорабатывают строительство целой сети таких глэмпингов на полуострове.

— Как обстоят дела со стоимостью авиаперелетов? Есть ли доступные билеты?

— Ситуация со стоимостью авиаперелетов в Крым с каждым годом становится лучше. В целом скачка цен на авиабилеты не было, а по некоторым позициям произошло снижение до 30 процентов, в среднем – на 12 процентов. Самолеты практически любого направления в Крым заполнены. Поток достаточно серьезный. Крым возглавляет список самых популярных внутренних авианаправлений этим летом.

— Есть ли планы по созданию горнолыжного курорта в Крыму?

— Министерство объявило тендер на проведение работ по определению климатической и географической возможности создания на северных склонах горы Чатыр-Даг или Ай-Петри горнолыжного курорта. Официальных исследований на эту тему ни разу не проводились. Все, что было до этого, – разговоры.

Это достаточно рентабельный для инвесторов вид бизнеса, который даст дополнительный толчок развитию Крыма как круглогодичного курорта.

Крым готов пойти на серьезные затраты по созданию всей сопутствующей инфраструктуры, необходимой для создания горнолыжного курорта. Но перед тем, как это делать, нужно понять, есть ли в этом смысл. К проведению исследования будет привлечена авторитетная компания с большим опытом как внутри страны, так и за ее пределами. Точка в вопросе, стоит ли строить горнолыжный курорт, будет поставлена в следующем году.

— Планируется ли строить новый курортный кластер в Сакском районе на западном побережье Крыма? Что это может быть за проект?

— Первые проектные решения уже включаются в корректировку федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. В планах на территории Сакского района на площади 500-600 гектаров построить новый туристический кластер.

За счет государства будет подведена вся инфраструктурная часть: дороги, энергетика, водоотведение. В итоге мы получим новую площадку для реализации бизнес-проектов с пляжной линией порядка пяти километров. Хорошая, ровная, понятная для инвестирования территория. Еще один туристический кластер планируется создать вблизи Феодосии.

— Как изменился уровень сервиса в Крыму за последние годы?

— Крым не останавливается в развитии и постоянно работает над улучшением качества сервиса. Недостатки можно найти даже в самом дорогом и продвинутом курорте. Крым же любят за то, что гостей здесь встречают с открытой душой как настоящих друзей. Это характерная для Крыма история. Крымскую атмосферу отличает душевность. Плюс богатейшая история, ментальная близость и родство людей. Это правда так. Сюда в определенные места люди возвращаются на отдых по много-много раз.

— Как готовится туристический Крым к запуску железнодорожного сообщения по Крымскому мосту?

— Запуск железнодорожного сообщения позволит увеличить загрузку крымских курортов, что немаловажно в течение всего года, за счет уменьшения расходов на транспортную логистику. Круглогодичность работы крымских объектов размещения является основным фактором снижения стоимости отдыха. С учетом повышения загрузки мы также понимаем, что Крыму нужно как строительство новых гостиниц, так и реновация существующего номерного фонда, модернизация в целом всего санаторно-курортного комплекса. Это одна из основных перспектив развития, вписывающаяся в государственную доктрину повышения качества жизни населения и ее продолжительности.

— Как проходит процесс классификации гостиниц?

— Процесс классификации отелей, у которых фонд превышает 50 номеров, практически завершен. Из 162 объектов классифицировано 158. В их числе четыре отеля получили пять звезд, 14 — четыре, 51 — три, 33 — две, восемь — одну, без звезд — 47. Оставшиеся четыре объекта — на выходе. Они проводят работу по выполнению протоколов по антитеррористической безопасности.

Это один из мировых вариантов стандартизации и, соответственно, понимания для отдыхающих, на какой сервис и набор опций для отдыха они могут гарантированно рассчитывать.

Следующий этап — классификация отелей, где насчитывается от 15 до 50 номеров. Эта работа должна быть завершена до конца года.

— Назовите самые масштабные фестивали этого года, где стоит побывать туристам?

— Рекомендуем туристам как выбирать события, на которые стоит специально приехать в Крым, так и просматривать афиши мероприятий, которые проходят в регионе, где они отдыхают.

Допустим, 23-25 августа на восточном берегу пройдет Koktebel Jazz Party, традиционный масштабный фестиваль звезд джаза мирового уровня. После него, 27-28 августа, в Коктебеле планируется фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки Rap Koktebel, который впервые состоится в Крыму.

Затем новый для Крыма музыкальный фестиваль – "Таврида-Арт" в Судаке, где соберутся рок и рэп-музыканты. Для молодежи это очень ожидаемое событие. Там же уже много лет проходит любимый многими и один из крупнейших фестивалей рыцарских реконструкций "Генуэзский шлем".

На западном берегу работает музыкальное продолжение фестиваля Extreme Крым, готовится спортивно-музыкальный фестиваль "Тарханкут. Крымская волна".

Уже традиционно в Крыму многие музыкальные фестивали смешиваются с гастрономическими. Это очень востребованное направление. В таком стиле действует ZB Fest – одно из наиболее ярких музыкальных событий страны, на мой взгляд, – масштабный концерт на виноградниках близ Балаклавы.

На южном берегу Ялта собирает гостей на День города. Это традиционно любимый горожанами праздник с большим концертом звезд эстрады на набережной, фестивалем фейерверков. Стоит побывать на таком масштабном проекте, как "Опера в Херсонесе", или более камерных, таких как "Музыка во дворцах", когда на открытом воздухе во всемирно известных достопримечательностях Крыма исполняются шедевры оперы и классической музыки. Это только ближайшие яркие события, которые соберут на своих площадках десятки тысяч гостей.

— Какие известные фестивали переходят в бархатный сезон?