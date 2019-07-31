Участники форума "Добро на Северо-Западе" помогли в реставрации монастыря

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Участники форума "Добро на Северо-Западе" помогли в благоустройстве территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра". На площадке окружного форума, который проходит с 30 июля по 2 августа в Санкт-Петербурге, собрались 300 человек – волонтеры разных направлений, лидеры социально ориентированных НКО, руководители добровольческих объединений, участники конкурса "Доброволец России", представители органов исполнительной власти регионов.

Для участников форума были организованы мастер-классы по реставрации, после чего волонтеры сами работали над восстановлением старинной плиты в соборе.

"Полезная программа была очень интересная. Она позволила расширить свой кругозор, особенно замечательно было узнать немного о реставрационных работах. Я живу в городе, где очень много исторических памятников, которые нуждаются в уходе, поэтому мои новые знания могут пригодиться", ‒ отметил калининградец Семен Галкин, который занимается волонтерством на протяжении восьми лет.

Также волонтеры помогли социальному дому ветеранов Московского района ‒ высадили цветы на территории, пропололи тропинки около дома. В рамках культурной программы волонтеры прошли квест, который познакомил их с историей и традициями Санкт-Петербурга, а также посетили музеи и значимые места культурной столицы: Государственный Литературный музей "ХХ век", музей-макет "Петровская Акватория", музей "Русский Левша", Всероссийский музей А.С. Пушкина и другие. Культурный квест завершился в главной точке города – на Дворцовой площади, где волонтеры запустили флешмоб, целью которого было собрать слово "Добро".

День завершился ворк-шопами для участников, где волонтеры Победы рассказали, как лучше составить генеалогическое древо и узнать историю своей семьи, а волонтеры-медики продемонстрировали, как провести сердечно-легочную реанимацию и спасти задыхающегося человека.

В основной программе форума 31 июля и 1 августа для волонтеров подготовлены тренинги от известных спикеров, которые помогут им развить необходимые профессиональные навыки для эффективной работы в сфере добровольчества.