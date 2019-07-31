В Петербурге завели дело после нападения мужчины на офисных сотрудников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в нападении с топором на офисных сотрудников, в результате которого два человека пострадали, сообщает городское ГСУСК РФ.

По данным следствия, подозреваемый утром 30 июля в офисном помещении одной из организаций на площади Конституции напал на двух человек, нанеся одному не менее четырех ударов, а другому не менее двух ударов топором в область грудной клетки и туловища. Потерпевшим была оказана медицинская помощь.

Пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что мужчина напал с топором на сотрудников финансовой организации. Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 п. "а" ч. 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) в отношении мужчины 1971 года рождения", - говорится в сообщении.